«Мешает жить и высыпаться»: кричащий из окна новосибирец полтора года беспокоит соседей

В ночь с 11 на 12 февраля жительница дома по улице Кропоткина Виктория вызвала полицию из-за действий соседа. Как сообщила НГС сибирячка, мужчина кричал из окна своей квартиры.
По словам женщины, новосибирец не в первый раз мешает спать местным жителям. Он кричит на протяжении полутора лет.
— Кричит, когда душе хочется. Он может стучать чем-то, чтобы разбудить людей, швырнуть что-то из окна, — сообщила НГС Виктория. — Мешает людям жить и высыпаться.
Как сообщила женщина, мужчина живет на последнем этаже дома по улице Кропоткина, 269. От действий сибиряка страдают жильцы почти трех домов.
— У нас три дома стоят в полукруге, всем слышно. Знакомые рассказывали, что, куда бы не обращались, никто не способствует решению проблемы. Был участковый, определил по осени мужчину в медучреждение. Мы отдохнули полтора месяца, потом проснулись от крика, — сказала Виктория. — Теперь так и живем.
Сибирячка уточнила, что живет в соседнем от мужчины доме длительное время, однако проблема с криками возникла только полтора года назад. Новосибирец, по словам женщины, кричит как днем, так и ночью.
— Кричит, как на трибуне, даже я так не могу кричать, — рассказала женщина. — Он понимает, что зима, холодно, выходит одетый и кричит. Выкрикивал маты. Всё, что приходит в голову.
По словам Виктории, жильцы дома обращались к новому участковому, однако проблема не решилась.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве пообещали уточнить информацию.
Между тем в пресс-службе регионального ГУ МВД России сообщили, что специалисты действительно выезжали на вызов сибирячки к дому
— Да, было сообщение. Сотрудники выезжали. Сейчас участковый проводит проверку, — сообщили в ведомстве.
12 февраля в Новосибирске жители дома по улице Демьяна Бедного пожаловались на трупный запах в подъезде. Больше месяца назад в одной из квартир дома скончался инвалид, его тело вывезли, но вонь осталась.