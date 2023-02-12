«Мешает жить и высыпаться»: кричащий из окна новосибирец полтора года беспокоит соседей

По словам женщины, новосибирец не в первый раз мешает спать местным жителям. Он кричит на протяжении полутора лет.



— Кричит, когда душе хочется. Он может стучать чем-то, чтобы разбудить людей, швырнуть что-то из окна, — сообщила НГС Виктория. — Мешает людям жить и высыпаться.

