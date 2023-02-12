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Мороз на День святого Валентина: какая погода ждет новосибирцев в предпоследнюю неделю зимы

Ночами столбик термометра будет стабильно держаться ниже -20 градусов

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Погодные сервисы обещают морозную погоду на всю следующую неделю

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С 13 по 19 февраля в Новосибирской области ожидается морозная погода при почти полном отсутствии осадков и слабом ветре. Редакция НГС проанализировала данные погодных агрегаторов на следующую неделю.

По данным сервиса Gismeteo, неделя начнется со слабого снегопада и температуры в пределах -11 градусов. Затем во вторник вечером резко похолодает — ночью температура опустится до -26 градусов. Но уже на следующий день погода выровняется: днем — около -10... -13 градусов, ночью — стабильно ниже -20.

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Осадков на неделе не ожидается, ветер слабый — 2–4 м/с порывами до 6 м/с.

Сервис «Яндекс.Погода» полагает, что будет немного теплее: например, дневная температура будет колебаться в пределах -6... -10 градусов, а ночью не стоит ждать похолодания ниже -20 градусов.

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Небольшой снег на следующей неделе, по данным сервиса, может идти на протяжении 4 дней из 7. В пятницу и субботу на небе не должно быть ни облачка. Вполне комфортная погода, учитывая, что ветер будет практически не ощутим — 1–1,5 м/с.

Сервис World Weather солидарен с Gismeteo — осадков не будет, но при этом новосибирцев ожидает суровый температурный режим. Относительное потепление в понедельник (-13 градусов днем) сменится устойчивым похолоданием уже на следующий день.

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14 февраля в День всех влюбленных температура опустится ниже -24 градусов утром. Далее мороз по ночам сохранится до конца недели, днем будет комфортнее — в пределах -15 градусов.

Ранее редакция НГС проанализировала прогнозы на весну 2023 года. По данным сервисов, в марте может пройти первый дождь, апрель будет пасмурным, а в мае в Новосибирскую область придет тепло.

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