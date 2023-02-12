Мороз на День святого Валентина: какая погода ждет новосибирцев в предпоследнюю неделю зимы

С 13 по
По данным сервиса Gismeteo, неделя начнется со слабого снегопада и температуры в пределах -11 градусов. Затем во вторник вечером резко похолодает — ночью температура опустится до -26 градусов. Но уже на следующий день погода выровняется: днем — около
Осадков на неделе не ожидается, ветер слабый — 2–
Сервис «Яндекс.Погода» полагает, что будет немного теплее: например, дневная температура будет колебаться в пределах
Небольшой снег на следующей неделе, по данным сервиса, может идти на протяжении 4 дней из 7. В пятницу и субботу на небе не должно быть ни облачка. Вполне комфортная погода, учитывая, что ветер будет практически не ощутим — 1–
Сервис World Weather солидарен с Gismeteo — осадков не будет, но при этом новосибирцев ожидает суровый температурный режим. Относительное потепление в понедельник (-13 градусов днем) сменится устойчивым похолоданием уже на следующий день.
14 февраля в День всех влюбленных температура опустится ниже -24 градусов утром. Далее мороз по ночам сохранится до конца недели, днем будет комфортнее — в пределах -15 градусов.
Ранее редакция НГС проанализировала прогнозы на весну 2023 года. По данным сервисов, в марте может пройти первый дождь, апрель будет пасмурным, а в мае в Новосибирскую область придет тепло.