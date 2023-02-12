Мороз на День святого Валентина: какая погода ждет новосибирцев в предпоследнюю неделю зимы

По данным сервиса Gismeteo, неделя начнется со слабого снегопада и температуры в пределах -11 градусов. Затем во вторник вечером резко похолодает — ночью температура опустится до -26 градусов. Но уже на следующий день погода выровняется: днем — около -10... -13 градусов, ночью — стабильно ниже -20.