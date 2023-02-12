Новосибирская область стала лидером по младенческой смертности среди регионов Сибири

По итогам 2022 года в Новосибирской области скончались 146 детей в возрасте до года. Регион занял первое место по показателю младенческой смертности в Сибирском федеральном округе.
Так, на втором месте со 137 скончавшимися младенцами занял Красноярский край. На третьем месте оказалась Иркутская область с показателем в 120 детских смертей. Самые низкие показатели зафиксированы в Хакасии, Тыве и Республике Алтай — 28, 27 и 24 несчастных случая соответственно.
В Новосибирской области ситуация с младенческой смертностью не меняется второй год подряд: в 2021 году в регионе также скончались 146 детей в возрасте до года. В Красноярском крае и Иркутской области ситуация с младенческой смертностью улучшилась: в 2021 году в первом регионе было зафиксировано 153 несчастных случая, во втором — 139.
Смертность в Новосибирской области превысила рождаемость на