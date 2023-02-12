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Новосибирская область стала лидером по младенческой смертности среди регионов Сибири

За год в НСО скончались 146 детей в возрасте до 1 года

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По итогам 2022 года в Новосибирской области скончались 146 детей в возрасте до года. Регион занял первое место по показателю младенческой смертности в Сибирском федеральном округе.

Так, на втором месте со 137 скончавшимися младенцами занял Красноярский край. На третьем месте оказалась Иркутская область с показателем в 120 детских смертей. Самые низкие показатели зафиксированы в Хакасии, Тыве и Республике Алтай — 28, 27 и 24 несчастных случая соответственно.

В Новосибирской области ситуация с младенческой смертностью не меняется второй год подряд: в 2021 году в регионе также скончались 146 детей в возрасте до года. В Красноярском крае и Иркутской области ситуация с младенческой смертностью улучшилась: в 2021 году в первом регионе было зафиксировано 153 несчастных случая, во втором — 139.

Смертность в Новосибирской области превысила рождаемость на 30 %. К такому выводу пришли специалисты, изучив статистику полугодия в 2022 году.

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