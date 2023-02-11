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«Все утонуло»: новосибирскую многоэтажку затопило горячей водой — видео

По словам жильцов, из-за аварии в доме пришлось отключить электричество

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Авария произошла в доме № 13 по улице Виктора Уса

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В субботу, 11 февраля, в многоэтажном доме на улице Виктора Уса произошел порыв трубы с горячей водой. По словам жильцов дома, в результате аварии пострадали квартиры и электроника.

Информация о происшествии размещена в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что авария произошла в доме № 13 по улице Виктора Уса в Кировском районе города.

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По словам жильцов дома, в результате происшествия в одной из квартир «всё утонуло»

Видео: «АСТ-54»

— Произошел порыв трубы с горячей водой на 15-м этаже. 13-й и 14-й этажи оказались полностью затоплены, по стояку вода дошла до первого этажа, — указано в сообщении.


По данным 2ГИС, в жилом доме обустроено 17 этажей. Он находится под управлением ООО «Коммерческая жилищно-эксплуатационная компания "Горский"». НГС обратился в аварийно-диспетчерскую службу организации с просьбой прокомментировать ситуацию.

— Аварию уже устранили, горячую воду сразу перекрыли. Там прорвало кран на полотенцесушителе, — сообщили специалисты. — Повыключало автоматы электроэнергии до просыхания, электрик всё устранил, где было возможно. Остальное включат, когда просохнет.

НГС уточнили, что воду отключили сразу после того, как произошла авария. Кран прорвало в одной из квартир многоэтажного дома.

Накануне в Новосибирске жители одной из квартир в доме по адресу: Путевая, 16 сообщили, что у них несколько дней продолжается потоп. Инцидент попал на видео.

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