«Несут всё, что есть»: новосибирцы собирают помощь для жильцов дома, где рухнул подъезд

Взрыв газа прогремел в жилом доме по адресу Линейная, 39 в Новосибирске ранним утром. По данным регионального Минздрава, в результате происшествия погибли два человека, девять находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». НГС следит за происходящим в онлайн-трансляции.