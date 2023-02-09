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Взрыв газа на Линейной

«Несут всё, что есть»: новосибирцы собирают помощь для жильцов дома, где рухнул подъезд

Пункт приема вещей находится в школе № 85

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Вещи сибиряки сдают в школу № 85

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После взрыва в многоквартирном доме на улице Линейной новосибирцы собирают гуманитарную помощь. Вещи для жильцов частично разрушенного здания сибиряки сдают в школе № 85, расположенной вблизи места ЧП.

В школу приносят продукты, одеяла и вещи для жильцов дома

В школу приносят продукты, одеяла и вещи для жильцов дома

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— Люди несут всё, что у них есть. Новую одежду, новые вещи, вещи подержанные, но в хорошем состоянии, — рассказала НГС замдиректора школы № 85 Светлана Баранова. — Большое количество людей откликнулось, со всего города.

Пакеты с гуманитарной помощью развешивают на крючки для одежды в гардеробе

Пакеты с гуманитарной помощью развешивают на крючки для одежды в гардеробе

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Необходимые вещи оставляют в здании образовательного учреждения

Необходимые вещи оставляют в здании образовательного учреждения

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Светлана Баранова уточнила, что сибиряки приносят в школу как продукты, так и вещи, одеяла и косметику. При этом замдиректора уточнила, что женской и детской одежды в пакетах гуманитарной помощи больше, чем мужской.

Взрыв газа прогремел в жилом доме по адресу Линейная, 39 в Новосибирске ранним утром. По данным регионального Минздрава, в результате происшествия погибли два человека, девять находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». НГС следит за происходящим в онлайн-трансляции.

ЧПВзрыв газаГуманитарная помощь
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