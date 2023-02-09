«Несут всё, что есть»: новосибирцы собирают помощь для жильцов дома, где рухнул подъезд

После взрыва в многоквартирном доме на улице Линейной новосибирцы собирают гуманитарную помощь. Вещи для жильцов частично разрушенного здания сибиряки сдают в школе
— Люди несут всё, что у них есть. Новую одежду, новые вещи, вещи подержанные, но в хорошем состоянии, — рассказала НГС замдиректора школы
Светлана Баранова уточнила, что сибиряки приносят в школу как продукты, так и вещи, одеяла и косметику. При этом замдиректора уточнила, что женской и детской одежды в пакетах гуманитарной помощи больше, чем мужской.
Взрыв газа прогремел в жилом доме по адресу Линейная, 39 в Новосибирске ранним утром. По данным регионального Минздрава, в результате происшествия погибли два человека, девять находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». НГС следит за происходящим в онлайн-трансляции.