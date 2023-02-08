Необычное сияние в небе на улице Выборной заметили в Новосибирске

Ранее НГС сообщал, что 1 февраля зеленая комета C/2022 E3 (ZTF) приблизилась к Земле на минимальное расстояние. Такая близость случается раз в 50 000 лет. Лучшая видимость открылась из окрестностей Новосибирска и других сибирских и уральских городов. Трансляция уникального небесного явления велась в Большом новосибирском планетарии.

