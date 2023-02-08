Необычное сияние в небе на улице Выборной заметили в Новосибирске

О необычном сиянии над крышами домов Ключ-Камышенского плато в Новосибирске вечером 8 февраля рассказали подписчики паблика АСТ-54 во «ВКонтакте».
— Сегодня в 20:30 в районе улицы Выборной наблюдали вот такое явление. Светящиеся полосы меняли интенсивность свечения, одна самая яркая полоса светилась оранжевым светом, остальные, менее яркие — белым. Постепенно потухли — сначала оранжевая полоса, потом остальные, — рассказал подписчик, приложив фотографии к сообщению. Он предположил, что свечение исходило от ТЭЦ-5.
Ранее НГС сообщал, что 1 февраля зеленая комета C/2022 E3 (ZTF) приблизилась к Земле на минимальное расстояние. Такая близость случается раз в