Говорящий светофор появился в Новосибирске — где его найти

В Новосибирске установили говорящий светофор, который сообщает горожанам, что на дороге разрешен проход переходов. Устройство со звуковым модулем появилось в Центральном районе города.
Видео с говорящим светофором предоставил НГС новосибирский фотограф Артем Нарбут.
— Когда таймер кончается, светофор сообщает: «Заканчивается переход», — сообщил НГС сибиряк. — Он находится на перекрестке улиц Гоголя и Каменской.
Первый говорящий светофор планировалось установить в городе в 2012 году. Как сообщали в мэрии Новосибирска, работа устройства должна сопровождаться речевыми сигналами — это поможет слабовидящим пешеходам лучше ориентироваться в дорожной обстановке.
В середине января в Новосибирске опубликовали полный список перекрестков, где введена фаза светофора, позволяющая пешеходам переходить дорогу во всех направлениях. В списке значатся ул. Гоголя — Красина, ул. Фрунзе — Каменская и другие.