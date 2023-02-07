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Говорящий светофор появился в Новосибирске — где его найти

Устройство разместили на правом берегу города

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В Новосибирске установили говорящий светофор, который сообщает горожанам, что на дороге разрешен проход переходов. Устройство со звуковым модулем появилось в Центральном районе города.

Видео с говорящим светофором предоставил НГС новосибирский фотограф Артем Нарбут.

— Когда таймер кончается, светофор сообщает: «Заканчивается переход», — сообщил НГС сибиряк. — Он находится на перекрестке улиц Гоголя и Каменской.

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Первый говорящий светофор планировалось установить в городе в 2012 году. Как сообщали в мэрии Новосибирска, работа устройства должна сопровождаться речевыми сигналами — это поможет слабовидящим пешеходам лучше ориентироваться в дорожной обстановке.

В середине января в Новосибирске опубликовали полный список перекрестков, где введена фаза светофора, позволяющая пешеходам переходить дорогу во всех направлениях. В списке значатся ул. Гоголя — Красина, ул. Фрунзе — Каменская и другие.

Центральный районПешеходыСветофор
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