В мэрии усомнились в рейтинге городов с самым грязным воздухом в России — Новосибирск попал в тройку лидеров

В мэрии Новосибирска поставили под сомнение рейтинг городов России 2022 года с самым грязным воздухом. По результатам исследования специалистов КБ «Стрелка», третье место в топе занял Новосибирск.
Показатель рассчитывался для каждого города по данным космического мониторинга Земли. Между тем новосибирские власти поставили под вопрос данные рейтинга. Об этом сообщает издание «Новосибирские Новости» со ссылкой на департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии.
Отмечается, что для достоверного исследования загрязнения воздуха необходимы спектрозональные космические снимки города, фиксирующие как видимые диапазоны, так и ближний инфракрасный и коротковолновый. Их, по данным городских властей, можно получить с интервалом в несколько недель.
— Количество и кратность использованных снимков в статье не указаны, что ставит под сомнение репрезентативность полученных сведений и возможность экстраполяции полученных данных на весь 2022 год, — цитирует издание департамент.
В департаменте также отметили, что из космоса практически невозможно достоверно оценить концентрацию примесей в городском воздухе.
— Во-первых, их скопление в верхних и приземных слоях атмосферы может значительно отличаться. Во-вторых, в верхних слоях примеси появляются не только из-за антропогенной нагрузки в самом городе, но и из-за их перемещения с прилегающих территорий, — указано в сообщении.
Уточняется, что негативное влияние на горожан могут оказывать только приземные концентрации загрязняющих веществ, исключая примеси, которые присутствуют в атмосфере воздуха.
Отметим, в тройку лидеров антирейтинга вошли Москва, Якутск и Новосибирск. Четвертое место топ-5 занял Норильск, пятое — Бердск.
В начале февраля новосибирцы пожаловались на неприятный запах в воздухе. Его заметили в Железнодорожном районе города.