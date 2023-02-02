В тройку городов с самым загрязненным воздухом России попал Новосибирск по итогам 2022 года

Специалисты КБ «Стрелка» составили рейтинг городов России 2022 года с самым грязным воздухом. Третье место после Москвы и Якутска занял Новосибирск. Итоговый показатель (индекс TAQI) для каждого города рассчитывался по данным космического мониторинга Земли.
— Расчет TAQI осуществляется на основании пяти основных загрязняющих веществ с учетом степени их влияния на здоровье человека: угарный газ, формальдегид, аэрозоли, диоксид азота и диоксид серы, — объяснили в КБ «Стрелка».
В 2022 году основным загрязняющим атмосферу веществом стал формальдегид. Новосибирск, согласно результатам исследования, относится к городам с высокой степенью загрязнения. Городами с самым чистым воздухом стали Кызыл, Астрахань, Элиста, Кисловодск и Балаково.
1 февраля в Новосибирске введен режим «черного неба». Об этом объявили в Западно-Сибирском гидрометцентре. Неблагоприятные условия продлятся до 3 февраля. Местами возникнет неприятный запах гари и снизится видимость на дорогах. В 15:30 концентрация вредных веществ уже превышена в 3,6 раза.
— Неблагоприятные метеоусловия способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Они представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха, — говорится в пояснениях Министерства природы Новосибирской области.
Жители Новосибирска второй день жалуются на неприятный запах в воздухе. Вчера в городе был сильный туман, сегодня дымка немного рассеялась.