freedom
СЕЙЧАС -21°С
Пробки 3/10
usd 70.12
eur 76.22
Тема дняЗадержка рейса в Новосибирск
Все новости
Все новости

В тройку городов с самым загрязненным воздухом России попал Новосибирск по итогам 2022 года

Город Бердск Новосибирской области также попал в топ-5 антирейтинга

1 274

До 3 февраля в Новосибирске продлится режим «черного неба»

Поделиться

Специалисты КБ «Стрелка» составили рейтинг городов России 2022 года с самым грязным воздухом. Третье место после Москвы и Якутска занял Новосибирск. Итоговый показатель (индекс TAQI) для каждого города рассчитывался по данным космического мониторинга Земли.

— Расчет TAQI осуществляется на основании пяти основных загрязняющих веществ с учетом степени их влияния на здоровье человека: угарный газ, формальдегид, аэрозоли, диоксид азота и диоксид серы, — объяснили в КБ «Стрелка».

В 2022 году основным загрязняющим атмосферу веществом стал формальдегид. Новосибирск, согласно результатам исследования, относится к городам с высокой степенью загрязнения. Городами с самым чистым воздухом стали Кызыл, Астрахань, Элиста, Кисловодск и Балаково.

Город — спутник Новосибирска Бердск также оказался в топ-5 городов с самой грязной атмосферой

Город — спутник Новосибирска Бердск также оказался в топ-5 городов с самой грязной атмосферой

Поделиться

1 февраля в Новосибирске введен режим «черного неба». Об этом объявили в Западно-Сибирском гидрометцентре. Неблагоприятные условия продлятся до 3 февраля. Местами возникнет неприятный запах гари и снизится видимость на дорогах. В 15:30 концентрация вредных веществ уже превышена в 3,6 раза.

— Неблагоприятные метеоусловия способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Они представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха, — говорится в пояснениях Министерства природы Новосибирской области.

Жители Новосибирска второй день жалуются на неприятный запах в воздухе. Вчера в городе был сильный туман, сегодня дымка немного рассеялась.

По теме

Грязный воздухЗагрязнение атмосферного воздуха
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter