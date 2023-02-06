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Перекроют ли улицу Ленина на следующий год? Как будут праздновать 9 Мая и День города? Задай вопрос вице-мэру

Анна Терешкова ответит на вопросы читателей НГС в прямом эфире

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Вы можете прислать свои вопросы заранее через специальную форму

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова ответит на вопросы читателей НГС в прямом эфире. Он пройдет в официальной группе НГС во «ВКонтакте» 9 февраля в 10:00.

Также вы сможете читать расшифровку эфира в Telegram-аккаунте.

Будут ли перекрывать улицу Ленина в следующем году? Понравились ли новогодние мероприятия новосибирцам? Как город будет праздновать 9 Мая и День города? Как будут защищать городские леса от вырубки?

Эти и другие важные вопросы мы зададим Анне Терешковой в прямом эфире.

Вы можете прислать свои вопросы заранее через форму, которая размещена ниже.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в прямом эфире осенью отвечала на вопросы читателей НГС. Главной темой разговора тогда стали приближавшиеся новогодние праздники.

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