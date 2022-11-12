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Три вопроса к вице-мэру: что Анна Терешкова ответила новосибирцам на самые волнующие горожан темы — короткое видео

Главными темами стали каток и перекрытие улицы Ленина

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в прямом эфире ответила на вопросы читателей НГС. Главной темой разговора стали приближающиеся новогодние праздники.

В ролике публикуем ответы на три самых главных вопроса, которые больше всего сейчас волнуют новосибирцев.

Будет ли каток возле оперного? Почему перекрыли улицу Ленина на три месяца? Как изменятся парки и скверы? Ответы вы узнаете в нашем видео.

Также Анна Терешкова рассказала, когда откроют пляж «Наутилус».

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Анна ТерешковаКатокУлица Ленина
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