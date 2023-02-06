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Много пожарных машин, полиция, реанимация: в центре Новосибирска у многоэтажки заметили спецтехнику — видео

Инцидент произошел вблизи улицы Крылова

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Спецтехнику заметили в районе улицы Крылова, 64

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Вечером 5 февраля в Новосибирске вблизи многоэтажного дома заметили пожарные машины. Как сообщается в телеграм-канале «Любить Новосибирск», инцидент произошел в районе улицы Крылова, 64 в Центральном районе города. Спецтехника попала на видео.

— В районе Крылова, 64 что-то произошло. Туда стянулось много машин пожарных, полиция, реанимация, — указано в сообщении.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что специалисты выезжали к дому из-за подгорания продуктов.


В конце января в Новосибирске бывший сотрудник пожарно-спасательной части № 2 спас из горящего здания пожилую женщину. Мужчина находится на пенсии.

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