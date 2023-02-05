Экс-полпред президента в Сибири попал под обстрел в зоне СВО

Бывший полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО), глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне специальной военной операции. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале.
— В Запорожье попали под обстрел. Никто не пострадал. Рядовой случай на территории боевых действий. Спасибо всем, кто беспокоится! — написал Сергей Меняйло.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошел 5 февраля при посещении позиций осетинских бойцов, которым глава республики приехал передавать гуманитарную помощь. Вместе с ним под обстрел попали корреспонденты отдельных СМИ.
— После первого «прилета» Сергей Меняйло вместе с корреспондентами и бойцами из республики укрылись в ближайшем блиндаже, который получил небольшие повреждения, — указано в сообщении.
Сергей Меняйло находился на посту полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе с 2016 года. Он покинул должность в 2021 году в связи с новым назначением. Чиновник был избран главой Республики Северная Осетия. С 2021 года пост полпреда президента РФ в СФО занимает Анатолий Серышев.
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