Экс-полпред президента в Сибири попал под обстрел в зоне СВО

Сергей Меняйло находился на посту полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе с 2016 года. Он покинул должность в 2021 году в связи с новым назначением. Чиновник был избран главой Республики Северная Осетия. С 2021 года пост полпреда президента РФ в СФО занимает Анатолий Серышев.

Все новости вокруг спецоперации мы собираем в этом сюжете.

