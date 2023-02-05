В новосибирском театре «Старый дом» назначен главный режиссер — что о нем известно

— То, что произошло, для меня — большая неожиданность. Я не планировал останавливаться в одном театре, но случайности не бывают случайны. И в сложившейся ситуации моя главная задача — поддержать вас, — цитируют в театре слова режиссера. — В этом театре не надо ничего строить — здесь уже всё построено. Нужно просто поддержать команду, чтобы всё наработанное не сломалось, не разрушилось, а продолжило жить.

