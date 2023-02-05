В новосибирском театре «Старый дом» назначен главный режиссер — что о нем известно

В Новосибирске назначен новый главный режиссер театра «Старый дом». Как сообщается на сайте учреждения, им стал российский театральный режиссер, актер Антон Федоров.
В сообщении уточняется, что специалиста представили коллективу Новосибирского государственного драматического театра в воскресенье, 5 февраля.
— То, что произошло, для меня — большая неожиданность. Я не планировал останавливаться в одном театре, но случайности не бывают случайны. И в сложившейся ситуации моя главная задача — поддержать вас, — цитируют в театре слова режиссера. — В этом театре не надо ничего строить — здесь уже всё построено. Нужно просто поддержать команду, чтобы всё наработанное не сломалось, не разрушилось, а продолжило жить.
Антон Федоров окончил актерский и режиссерский факультеты Театрального института им. Б. Щукина в 2006 и 2019 годах, с 2021 года является постоянным участником основной программы фестиваля «Золотая Маска».
Постановки режиссера выступают участниками международных и российских фестивалей, в том числе Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» (Санкт-Петербург), Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля (Псков) и других.
Антон Федоров выступил режиссером спектакля «Королевство кривых» в Татарском драматическом театре в Альметьевске, который в 2021 году претендовал на премию в шести номинациях фестиваля «Золотая Маска». В 2022 году его работа «Морфий», представленная в Театре драмы им. А. С. Пушкина в Пскове, получила 8 номинаций основной программы фестиваля, спектакль «Ребенок» (Камерный театр, Воронеж) представлен в 4 номинациях.
— Свою первую работу на сцене новосибирского «Старого дома» Антон Федоров представит в июне, — сообщили в театре. — В планах нового главного режиссера спектакль по прозе Андрея Платонова, одного из самых самобытных писателей в истории мировой литературы, первейшего русского авангардиста и вместе с тем одного из самых недооцененных авторов ХХ века.