Новый ледовый спорткомплекс появится в Новосибирске — его возведут в Академгородке

В рамках концессионного соглашения в Новосибирске реализуется, в частности, проект строительства четвертого моста через реку Обь. В середине января стало известно, что техническая готовность сооружения составляет 65%, а объектов инфраструктуры — 70–80%. Между тем в Контрольно-счетной палате Новосибирской области заявляли об отставании сроков строительства. В декабре мост был готов на 55,4% при плановом значении в 78,7%.