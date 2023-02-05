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Новый ледовый спорткомплекс появится в Новосибирске — его возведут в Академгородке

Спортивное сооружение могут построить в рамках концессионного соглашения

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Постановление о создании комплекса опубликовано на сайте мэрии Новосибирска

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В новосибирском Академгородке запланировано создание нового ледового спортивного комплекса. Сооружение могут возвести на улице Полевая по концессионному соглашению.

Постановление о создании комплекса опубликовано на сайте мэрии Новосибирска. В документе перечисляются объекты, в отношении которых планируется заключение соответствующих соглашений.

— Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, — указано в документе.

В постановлении уточняется, что речь идет о создании крытого ледового спортивного комплекса, который разместят на земельном участке, площадь которого составляет около 10,5 тысячи квадратных метров. Земля находится в государственной неразграниченной собственности.

Согласно кадастровой карте, участок расположен вблизи образовательного центра «Горностай» в Советском районе Новосибирска. Рядом с ним находится футбольное поле.

НГС обратился в пресс-службу мэрии Новосибирска с просьбой сообщить подробности создания спортивного сооружения.

В рамках концессионного соглашения в Новосибирске реализуется, в частности, проект строительства четвертого моста через реку Обь. В середине января стало известно, что техническая готовность сооружения составляет 65%, а объектов инфраструктуры — 70–80%. Между тем в Контрольно-счетной палате Новосибирской области заявляли об отставании сроков строительства. В декабре мост был готов на 55,4% при плановом значении в 78,7%.

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