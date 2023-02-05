«Оставила соседям 3-летнего сына и не вернулась за ним»: сибирячка пропала после того, как навестила мужа в больнице

В Новосибирске ищут 31-летнюю Анну Гризину — о пропаже заявил муж сибирячки. По его словам, женщина не выходит на связь с 28 января.
— Мы не ссорились, ничего этого не предвещало. Я лежал в стационаре в больнице. Она пришла ко мне 27 января. Мы созванивались, всё нормально было, — вспоминает Александр Шилов. — У нас сын — 3,5 года. Я спросил, где он. Она ответила, что попросила соседей с ним посидеть. Договорились созваниваться. На этом и разошлись. В субботу она написала, что плохо себя чувствует, и после этого она пропала.
Мужчине в больницу позвонили соседи, у которых остался ребенок.
— А ребенок с пятницы всё это время был с соседями. Они мне позвонили в воскресенье вечером: «Что нам делать? Ее уже второй день нет. В соцзащиту обращаться?» Не вернулась она за ним. Я выписался из больницы, забрал сына, — добавил мужчина.
Заявление в полицию мужчина, по его словам, написал только 3 февраля.
— Искал сам. Ждал три дня. И все говорили: «Зачем обращаться в полицию, сам быстрее найдешь». Вызвал на дом полицию, написал заявление, — отметил Александр. — Она была в темно-синей куртке с опушкой на капюшоне с красными вставками. На кармане с правой стороны вышивка — рыбка. В лыжных черных штанах и красно-бордовой шапке. На ногах черные полусапожки. Волосы светло-русые, глаза серо-зеленые.
В поисковом отряде «ЛизаАлерт» подтвердили, что получили заявку на поиск и сейчас она отрабатывается. Но подробности поиска пока не сообщаются. Если вам что-то известно об Анне, сообщите информацию в 112 или 102.
В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что уточняют информацию.
Под Новосибирском сегодня нашли мертвой пропавшую 81-летнюю Любовь Горовую (Бондаренко). Сибирячка исчезла 3 февраля.