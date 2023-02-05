«Оставила соседям 3-летнего сына и не вернулась за ним»: сибирячка пропала после того, как навестила мужа в больнице

В Новосибирске ищут 31-летнюю Анну Гризину — о пропаже заявил муж сибирячки. По его словам, женщина не выходит на связь с 28 января.

— Мы не ссорились, ничего этого не предвещало. Я лежал в стационаре в больнице. Она пришла ко мне 27 января. Мы созванивались, всё нормально было, — вспоминает Александр Шилов. — У нас сын — 3,5 года. Я спросил, где он. Она ответила, что попросила соседей с ним посидеть. Договорились созваниваться. На этом и разошлись. В субботу она написала, что плохо себя чувствует, и после этого она пропала.