Улучшить связь и продлить отпуска: что просили родственники мобилизованных новосибирцев у губернатора

— Обратился со словами поддержки к нашим военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в СВО. Воины-сибиряки вновь показывают себя с самой лучшей стороны. Только в этом воинском формировании уже 250 новосибирцев представлены к наградам. Бойцы смогли увидеться с близкими — с теми, кто переживает за них и верит в их скорейшее возвращение. Всех переполняли эмоции. Я тоже коротко, не отнимая время от долгожданного общения с любимыми и родными, поучаствовал в этой встрече, — отметил губернатор.