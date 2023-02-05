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Спецоперация на Украине

Улучшить связь и продлить отпуска: что просили родственники мобилизованных новосибирцев у губернатора

Бойцы поблагодарили сибиряков за поддержку и гуманитарную помощь

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Ролик был выложен в официальном Telegram-аккаунте Андрея Травникова

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опубликовал видео, как проходит общение по телемосту родственников с мобилизованными на СВО. Ролик был выложен в его официальном Telegram-аккаунте.

— Обратился со словами поддержки к нашим военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в СВО. Воины-сибиряки вновь показывают себя с самой лучшей стороны. Только в этом воинском формировании уже 250 новосибирцев представлены к наградам. Бойцы смогли увидеться с близкими — с теми, кто переживает за них и верит в их скорейшее возвращение. Всех переполняли эмоции. Я тоже коротко, не отнимая время от долгожданного общения с любимыми и родными, поучаствовал в этой встрече, — отметил губернатор.

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Видео: Андрей Травников

Также губернатор рассказал, что попросили у него родственники мобилизованных.

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— В первую очередь всех женщин беспокоит невозможность связаться со своими мужьями или сыновьями. Предложил такое решение — департамент административных органов и военкомат организовали связь с командирами и представителями во всех наших новосибирских воинских подразделениях, через них можно навести справки о своих близких. Также родные просили при предоставлении отпуска военнослужащим не учитывать время, которое они провели в дороге. Это будем обсуждать с военными, но уже командиры подтвердили, что могут продлить отпуска, — объяснил Андрей Травников.

Мобилизованные поблагодарили за поддержку, гуманитарную помощь и письма детей, которые поднимают их боевой дух.

Вчера вечером депутат Государственной думы РФ от Новосибирской области Дмитрий Савельев опубликовал фотографии из зоны СВО — он прибыл туда в составе батальона «Вега» из НСО.

Андрей ТравниковТелемостСВОМобилизованные
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