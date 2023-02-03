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«Был полностью разрушен»: опоры Октябрьского моста в Новосибирске начали бетонировать

Сливная призма, которую ремонтируют, препятствует застою воды на опоре

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Всего на Октябрьском мосту 12 опор

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В Новосибирске начали бетонировать карнизы и сливные призмы опор Октябрьского моста.

— Сегодня бетон залили на второй опоре. Это первый бетон, залитый в рамках ремонта. Сливная призма — плоскость с небольшим уклоном, расположенная между массивной частью опоры и ее стойками. Она препятствует застою воды на опоре. Существующий бетон был полностью разрушен, — рассказали в пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой».

Бетон заменяют в рамках ремонта моста

Бетон заменяют в рамках ремонта моста

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Объем бетона 36,1 м3. На Октябрьском мосту 6 опор в воде и 6 береговых опор — с левого и правого берега. Сейчас работы ведутся со стороны левого берега. Подрядчик после бетонирования будет восстанавливать трещины и ремонтировать стойки опоры.

Ремонт опасной лестницы рядом со станцией «Речной вокзал» планируют завершить в феврале этого года. Согласно контракту, подрядчик должен был завершить работы до 31 января, но не выполнил обязательства.

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