«Птица в поисках больных деревьев»: на Первомайке заметили самого крупного в России дятла

В Первомайском районе Новосибирска заметили черного дятла. Как сообщил читатель НГС Олег, птица села на дерево вблизи парка культуры и отдыха «Первомайский» днем
— Раньше я таких птиц не встречал в нашем городе, — сообщил НГС Олег. — Очень крупная птица. Позволила себя разглядеть, но потом улетела в парк.
Орнитолог Алексей Яновский подтвердил НГС, что на улице был замечен черный дятел — желна. Этот вид является самым крупным на территории России.
— Это черный дятел. В складках коры дерева могут прятаться на зиму травяные клопы. Наверное, их дятел и склевывает. Древесина здорова, видимо, — сообщил Алексей Яновский. — Он только чешуйки коры слущивает, не нанося вреда дереву.
Алексей Яновский отметил, что черный дятел является «специалистом» по трухлявым деревьям, где могут находиться муравьи. Зимой, когда насекомые прячутся, лесная птица ищет под корой личинки и жуков.
— Питается тем, что находится под корой. Но в основном предпочитает больших муравьев-древоточцев. Где-то, наверное, прячутся в трухлявых пнях, он их и находит. Птица в поисках больных деревьев, — сообщил орнитолог.
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