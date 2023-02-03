«Птица в поисках больных деревьев»: на Первомайке заметили самого крупного в России дятла

— Раньше я таких птиц не встречал в нашем городе, — сообщил НГС Олег. — Очень крупная птица. Позволила себя разглядеть, но потом улетела в парк.



Орнитолог Алексей Яновский подтвердил НГС, что на улице был замечен черный дятел — желна. Этот вид является самым крупным на территории России.

