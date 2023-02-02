Бородатая сова «прописалась» на центральной улице Новосибирска. Почему этих птиц не стоит трогать?

— Это такая большая сова, почти с филина. У нее характерный лицевой диск. Как бы с бородкой под клювом. Этим, а также желтой радужкой глаз и относительно коротким хвостом она отличается от также залетающей в город длиннохвостой неясыти, у которой глаза карие, а хвост выдается за сложенные крылья. Нынче о бородатых неясытях в городах юга Сибири сообщают довольно часто, — пояснил Яновский.

