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Бородатая сова «прописалась» на центральной улице Новосибирска. Почему этих птиц не стоит трогать?

Этой зимой в регионе заметили не менее пяти птиц. Освещение позволяет совам охотиться даже темной ночью

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По незнанию люди часто попросту пугают птиц, подвергая их опасности

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На улице Серебренниковской в Новосибирске 2 февраля заметили большую сову. Читатель НГС Ольга сделала несколько фото птицы в 16:00.

— Кажется, это филин. Людей не боится, наверное, ручной. Опубликуйте, пожалуйста, может, найдется хозяин, — сопроводила описанием фотографию Ольга.

На самом деле это — бородатая неясыть, заверил НГС орнитолог Алексей Яновский.

— Это такая большая сова, почти с филина. У нее характерный лицевой диск. Как бы с бородкой под клювом. Этим, а также желтой радужкой глаз и относительно коротким хвостом она отличается от также залетающей в город длиннохвостой неясыти, у которой глаза карие, а хвост выдается за сложенные крылья. Нынче о бородатых неясытях в городах юга Сибири сообщают довольно часто, — пояснил Яновский.

В Центре реабилитации диких животных Новосибирска подтверждают: этой зимой сов в городе появилось много.

— Минимум пять обращений было из Новосибирска, Бердска и Академгородка. Если птица сидит на дереве — не стоит ее беспокоить. Это само по себе нервное потрясение для птицы, кроме того, такие действия могут привлечь ее врагов, например, ворон. Если же сова оказалась на земле, вероятно, она в беде. Тогда позвоните нам по телефону +7 913 375-21-11, сообщите о находке, опишите условия, в которых находится птица. Мы подскажем, как лучше поступить, — сказала НГС волонтер центра Алиса Богомолова.

Эту длиннохвостую неясыть волонтеры подобрали на территории НГТУ 30 января. Недавно там травили мышей, предположительно, сова отравилась одной из них. Птица проходит реабилитацию

Эту длиннохвостую неясыть волонтеры подобрали на территории НГТУ 30 января. Недавно там травили мышей, предположительно, сова отравилась одной из них. Птица проходит реабилитацию

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Орнитолог Алексей Янковский объясняет появление бородатой и длиннохвостой неясыти в Новосибирске, Кемерово, Томске и близлежащих городах хорошими кормовыми условиями минувшим летом, осенью и малоснежьем в начале зимы. Зимой эти два вида сов, а также серая неясыть и ястребиная сова кочуют по югу Сибири, залетают в города, где искусственное освещение увеличивает продолжительность сумерек и позволяет ловить добычу даже темной вне города ночью. Добычей также служат голуби и крысы возле мусорных баков и на полигонах ТБО.

В декабре 2022 года краснокрылую птицу, до которой сложно добраться, сфотографировала новосибирский орнитолог в Турции. Елена Шнайдер мечтала увидеть стенолаза 10 лет — смотрите уникальные фотографии.

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