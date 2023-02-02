Бородатая сова «прописалась» на центральной улице Новосибирска. Почему этих птиц не стоит трогать?

На улице Серебренниковской в Новосибирске 2 февраля заметили большую сову. Читатель НГС Ольга сделала несколько фото птицы в 16:00.
— Кажется, это филин. Людей не боится, наверное, ручной. Опубликуйте, пожалуйста, может, найдется хозяин, — сопроводила описанием фотографию Ольга.
На самом деле это — бородатая неясыть, заверил НГС орнитолог Алексей Яновский.
— Это такая большая сова, почти с филина. У нее характерный лицевой диск. Как бы с бородкой под клювом. Этим, а также желтой радужкой глаз и относительно коротким хвостом она отличается от также залетающей в город длиннохвостой неясыти, у которой глаза карие, а хвост выдается за сложенные крылья. Нынче о бородатых неясытях в городах юга Сибири сообщают довольно часто, — пояснил Яновский.
В Центре реабилитации диких животных Новосибирска подтверждают: этой зимой сов в городе появилось много.
— Минимум пять обращений было из Новосибирска, Бердска и Академгородка. Если птица сидит на дереве — не стоит ее беспокоить. Это само по себе нервное потрясение для птицы, кроме того, такие действия могут привлечь ее врагов, например, ворон. Если же сова оказалась на земле, вероятно, она в беде. Тогда позвоните нам по телефону
Орнитолог Алексей Янковский объясняет появление бородатой и длиннохвостой неясыти в Новосибирске, Кемерово, Томске и близлежащих городах хорошими кормовыми условиями минувшим летом, осенью и малоснежьем в начале зимы. Зимой эти два вида сов, а также серая неясыть и ястребиная сова кочуют по югу Сибири, залетают в города, где искусственное освещение увеличивает продолжительность сумерек и позволяет ловить добычу даже темной вне города ночью. Добычей также служат голуби и крысы возле мусорных баков и на полигонах ТБО.
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