Красивую краснокрылую птицу, до которой сложно добраться, сфотографировала новосибирский орнитолог в Турции

— Вот она — птица моей мечты! Много-много лет мне ужасно не везло на стенолаза. Я несколько раз пропускала с ним встречу. Люди, которые шли немного другим путем или чуть раньше, — встречали, а я уже нет. Так было три или 4 раза, в разных местах, в разных странах. И вот, когда я уже отчаялась, — он пришел, — поделилась Елена Шнайдер.