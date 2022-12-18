Красивую краснокрылую птицу, до которой сложно добраться, сфотографировала новосибирский орнитолог в Турции

Новосибирский орнитолог Елена Шнайдер сфотографировала краснокрылого стенолаза в Турции, до места обитания которого сложно добраться. Как поделилась в своем телеграм-канале ученая, она мечтала увидеть эту птицу 10 лет.
— Вот она — птица моей мечты! Много-много лет мне ужасно не везло на стенолаза. Я несколько раз пропускала с ним встречу. Люди, которые шли немного другим путем или чуть раньше, — встречали, а я уже нет. Так было три или 4 раза, в разных местах, в разных странах. И вот, когда я уже отчаялась, — он пришел, — поделилась Елена Шнайдер.
Как объяснила орнитолог, стенолаз умеет ходить по вертикальным поверхностям и по отвесным скалам. Живет красивая птица там, где есть вертикальные стенки.
— Своего лайфера я повстречала в древнем некрополе деревни Дара, которая находится в Восточной Турции у самой границы с Сирией. В 500-х гг. н. э. там строили цитадель Анастасиополь, стены которой клали из местного известняка. Тысячи блоков выпиливали из окрестных холмов. И с тех пор все холмы в округе имеют самые качественные отвесные стенки, созданные руками человека. И 1500 лет спустя, когда древняя цитадель уже давно стала руинами и цивилизация, ее построившая, тоже развалилась на части, эти стенки бодры и веселы, и с них несется веселый свист стенолаза, щебет горихвостки-чернушки и урчание кольчатой горлицы, — поделилась Елена Шнайдер.
Как уточнила орнитолог НГС, стенолаз не очень редкая птица в высокогорьях Альп, Кавказа, Памира и прочих горных системах. Но до его местообитания трудно добраться.
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