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Бастрыкин поручил проверить общежитие в центре Новосибирска — там люди моются в подвале

Здание признали аварийным, но расселить жителей решили только к 2033 году

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Жители долго добивались, чтобы дом признали аварийным

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить аварийное общежитие 1956 года на улице Семьи Шамшиных. Там повреждена крыша, фундамент и другие важные элементы здания, а жильцы вынуждены мыться в подвале.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России, в общежитии осыпается потолок, повреждены и деформированы фасад, крыша, отмостки и фундамент. Люди вынуждены мыться и стирать одежду в подвале. При этом цены за жилищно-коммунальные услуги завышены.

— Местные чиновники, несмотря на условия, в которых находятся жильцы, определили срок расселения дома только на 2033 год, — говорится в сообщении.

Следователи по Новосибирской области организовали процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по НСО Виталию Зарипову представить доклад о ходе и результатах проверки, а также о принимаемых мерах к восстановлению жилищных прав граждан.

Бастрыкин поставил на контроль ход проверки.

Жители общежития добивались его признания аварийным в течение несколько лет, однако такой статус здание получило лишь в конце августа прошлого года. Год назад НГС побывал в общежитии, запертом на небольшом участке земли и окруженном новостройками.

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