Яма с горячей водой появилась в Новосибирске — около нее идут дети в сад и школу

Жители Новосибирска обеспокоены тем, что на улице Оловозаводской рядом с домом
О том, что на улице Оловозаводской появилась опасная яма, сообщил подписчик группы «
— Единственная дорога, которая ведет к детскому саду и школе. По тропинке дети с трудом пробираются. А сворачивать работы пока никто не собирается, — сообщил подписчик «
НГС обратился в пресс-службу СГК, чтобы узнать подробности по данному котловану. В компании пообещали уточнить информацию.
Недавно в Кировском районе города мужчина упал в горячую воду и заживо сварился. При этом местные жители несколько лет жалуются в мэрию и называют проблему с горячим источником — вечной. О том, как выглядит место трагедии, где парит давно, а жители ничего не могут сделать, — читайте в репортаже НГС.