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Яма с горячей водой появилась в Новосибирске — около нее идут дети в сад и школу

По словам обеспокоенного жителя, это единственная дорога для детей

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По словам жителя, дети вынуждены идти по узкой тропе

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Жители Новосибирска обеспокоены тем, что на улице Оловозаводской рядом с домом № 41 в Кировском районе появилась яма с горячей водой.

О том, что на улице Оловозаводской появилась опасная яма, сообщил подписчик группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По словам читателя, разрыли котлован больше недели назад. А узкая тропинка около ямы ведет к детскому саду и школе.

— Единственная дорога, которая ведет к детскому саду и школе. По тропинке дети с трудом пробираются. А сворачивать работы пока никто не собирается, — сообщил подписчик «АСТ-54».

НГС обратился в пресс-службу СГК, чтобы узнать подробности по данному котловану. В компании пообещали уточнить информацию.

Недавно в Кировском районе города мужчина упал в горячую воду и заживо сварился. При этом местные жители несколько лет жалуются в мэрию и называют проблему с горячим источником — вечной. О том, как выглядит место трагедии, где парит давно, а жители ничего не могут сделать, — читайте в репортаже НГС.

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