Яма с горячей водой появилась в Новосибирске — около нее идут дети в сад и школу

Жители Новосибирска обеспокоены тем, что на улице Оловозаводской рядом с домом № 41 в Кировском районе появилась яма с горячей водой.



О том, что на улице Оловозаводской появилась опасная яма, сообщил подписчик группы « АСТ-54 » в социальной сети «ВКонтакте». По словам читателя, разрыли котлован больше недели назад. А узкая тропинка около ямы ведет к детскому саду и школе.