Установлен по ГОСТу: мэрия Новосибирска прокомментировала падение дорожного знака женщине на голову

Мэрия Новосибирска прокомментировала падение знака «Пешеходный переход» женщине на голову. После случившегося, по словам пострадавшей, ей наложили два шва. Администрация города же не смогла установить причины падения знака.
— Причины падения дорожного знака на пересечении улиц Лазурной и Волочаевской не установлены. Знак был установлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», — ответили в мэрии на запрос НГС.
При этом в администрации добавили, из-за того, что знак был установлен по ГОСТу, его самовольное падение — невозможно.
Знак упал женщине на голову в тот момент, когда она остановилась на светофоре, чтобы перейти дорогу. Татьяна (имя изменено по ее просьбе) в день инцидента шла на родительское собрание в школу
— Сильно прилетел знак по голове тем местом, где нарисован сам пешеход. Упал он плашмя, как лопата, — поделилась Татьяна. — Как раз моя старшая дочь шла из школы по другой стороне дороги, она рассказала, что видела, как бежала девочка и, чтобы не поскользнуться на повороте, ухватилась за знак.
После случившегося у женщины намокла шапка от крови, а врачи наложили два шва.
Недавно в центре города 9-летний ребенок упал и рассек бровь на перекрестке рядом с экономическим лицеем из-за того, что вокруг кнопки светофора образовалась ледяная горка.