Установлен по ГОСТу: мэрия Новосибирска прокомментировала падение дорожного знака женщине на голову

При этом в администрации добавили, из-за того, что знак был установлен по ГОСТу, его самовольное падение — невозможно.

Знак упал женщине на голову в тот момент, когда она остановилась на светофоре, чтобы перейти дорогу. Татьяна (имя изменено по ее просьбе) в день инцидента шла на родительское собрание в школу № 199 .