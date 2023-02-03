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Установлен по ГОСТу: мэрия Новосибирска прокомментировала падение дорожного знака женщине на голову

Из-за того, что знак пешеходного перехода упал женщине на голову, ей наложили два шва

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Инцидент произошел 24 января

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Мэрия Новосибирска прокомментировала падение знака «Пешеходный переход» женщине на голову. После случившегося, по словам пострадавшей, ей наложили два шва. Администрация города же не смогла установить причины падения знака.

— Причины падения дорожного знака на пересечении улиц Лазурной и Волочаевской не установлены. Знак был установлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», — ответили в мэрии на запрос НГС.

При этом в администрации добавили, из-за того, что знак был установлен по ГОСТу, его самовольное падение — невозможно.

Знак упал женщине на голову в тот момент, когда она остановилась на светофоре, чтобы перейти дорогу. Татьяна (имя изменено по ее просьбе) в день инцидента шла на родительское собрание в школу № 199.

— Сильно прилетел знак по голове тем местом, где нарисован сам пешеход. Упал он плашмя, как лопата, — поделилась Татьяна. — Как раз моя старшая дочь шла из школы по другой стороне дороги, она рассказала, что видела, как бежала девочка и, чтобы не поскользнуться на повороте, ухватилась за знак.

После случившегося у женщины намокла шапка от крови, а врачи наложили два шва.

Недавно в центре города 9-летний ребенок упал и рассек бровь на перекрестке рядом с экономическим лицеем из-за того, что вокруг кнопки светофора образовалась ледяная горка.

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