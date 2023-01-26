Шапка намокла от крови: в Новосибирске женщине на голову упал знак пешеходного перехода — она ищет свидетелей

Вчера, 25 января, на светофоре на перекрестке улиц Лазурной и Волочаевской в Новосибирске женщине на голову упал дорожный знак «Пешеходный переход». После случившегося сибирячке наложили швы в травмпункте.
Как объяснила журналисту НГС пострадавшая Татьяна (имя изменено по ее просьбе), в день инцидента она шла на родительское собрание в школу
— Сильно прилетел знак по голове тем местом, где нарисован сам пешеход. Упал он плашмя, как лопата, — поделилась Татьяна. — Как раз моя старшая дочь шла из школы по другой стороне дороги, она рассказала, что видела, как бежала девочка и, чтобы не поскользнуться на повороте, ухватилась за знак.
Женщина после случившегося пошла дальше в школу, а по дороге поняла, что шапка намокла от крови. Она позвонила мужу и вызвала скорую, но, не дождавшись, отправилась в травмпункт.
— Меня осмотрели, оказалось, что на голове рана, обошлось без сотрясения. Но всё равно пришлось зашивать, наложили два шва. Я взяла больничный, вчера было плохо, ночь не спала, ужасно болела голова, сейчас уже лучше, — рассказала Татьяна.
По мнению Татьяны, знак не был прикреплен должным образом. Пострадавшая пробовала найти записи с камер видеонаблюдения, но на кадрах сложно разглядеть, что знак упал именно на нее.
— На видео заметно, что кто-то пробежал, видно, что знак начал падать, а что он упал именно на меня — нет. Всё из-за того, что качество съемки плохое и было уже темно.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, в ведомстве уточняют информацию. Журналист направил запрос в пресс-центр мэрии города.
Недавно в центре города 9-летний ребенок упал и рассек бровь на перекрестке рядом с экономическим лицеем из-за того, что вокруг кнопки светофора образовалась ледяная горка.