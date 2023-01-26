Шапка намокла от крови: в Новосибирске женщине на голову упал знак пешеходного перехода — она ищет свидетелей

— Сильно прилетел знак по голове тем местом, где нарисован сам пешеход. Упал он плашмя, как лопата, — поделилась Татьяна. — Как раз моя старшая дочь шла из школы по другой стороне дороги, она рассказала, что видела, как бежала девочка и, чтобы не поскользнуться на повороте, ухватилась за знак.