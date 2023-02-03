«Была восхищена красотой слова п*** и назвала им дедушку»: сибиряки поделились смешными ситуациями из-за матов

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечается 3 февраля. Роскомнадзор определил четыре слова, недопустимых в СМИ ни в каком виде. Это слова на буквы «х», «п», «е» и «б» и их производные. При этом употреблять их с формулировкой «слово на букву» допустимо. Запрет запретом, а меньше материться люди не стали. И иногда попадают в смешные ситуации из-за брани. Мы выслушали забавные истории новосибирцев, а также узнали у специалистов, насколько опасен мат для психики, как перестать материться и что делать, если неприличные слова говорит ребенок.
«Все слова мне были знакомы, кроме вот этого последнего»
Несколько читателей рассказали нам свои забавные истории, которые были связаны с нецензурной лексикой.
— В детстве, примерно лет в семь, мне очень понравилось слово на букву п*** (рифмуется со словом ананас). Я не понимала, что оно означает, но была восхищена его красотой. И как-то в разговоре назвала им дедушку. У него чуть инфаркт не случился. Никто не ругался, потому что я испугалась реакции. Просто спокойно объяснили, что это нехорошее слово. Сейчас с улыбкой эту ситуацию вспоминаю, — смеется читательница НГС Анна.
— Я как-то приехала к подруге, позвонила в домофон. Она снимает трубку и говорит: «Да», я ответила в рифму матерщинно на букву п. Она кладет трубку и не открывает. Я лезу в телефон и узнаю, что перепутала номер квартиры и позвонила какой-то бабке в дверь, — описала очень неловкую ситуацию читательница НГС Елена.
— Моя бабушка преподавала в НГТУ и иногда брала меня маленькую на работу. Как-то она остановилась поговорить в коридоре с коллегой, а я стояла, скучала и от скуки начала читать надписи на составленных рядом старых партах (уж не знаю, приготовили их на выброс, в ремонт или просто поставили). На одной из них было написано: «Серебристый новый Ту развалился налету. Это ФЛА НГТУ выпускает... (нечто очень низкокачественное, и в винительном падеже рифмующееся с самолетом Ту)». Все слова мне были знакомы, кроме вот этого последнего. Едва в разговоре бабушки и коллеги возникла пауза, я громко и жизнерадостно поинтересовалась значением слова. Бабушка покраснела, а коллега быстро сказал, что его употребляют только студенты, которые получают двойки и не доучиваются до диплома, — вспомнила забавную ситуацию читательница НГС Анна.
— Мама рассказывала, что у нее была подруга, знатная матерщинница. Я в два-три года вредничала и не хотела часто повторять какие-то слова или отвечать на вопросы. Но вот одно слово я сразу же повторила. Та подруга попросила: «А скажи слово б...» Повторила его я очень громко и звонко. А вот говорить, сколько мне годиков, не хотела! — смеется читательница НГС Ольга.
— Как-то у маленького сына возникла проблема с игрушкой. То ли засунуть не мог что-то, то ли высунуть, но он сильно психовал, пытался справиться с ситуацией. И тут так тихонько: «Вот су-у-у-ука-а-а». Сразу понял, что нужно за собой следить, особенно когда ремонт делаешь, — отмечает читатель НГС Алексей.
Почему люди матерятся?
Ответ, конечно, очевидный — потому что могут. Существует несколько теорий, как появились ругательства, но они точно всегда сопровождали человечество.
— Некоторые антропологи говорят, что самое первое слово могло быть матом. Когда люди обрабатывали один камень при помощи другого и случайно попадали себе по пальцу, то мы можем предположить, какие были первые слова, — смеется Дмитрий Клочков, клинический психолог. — Они были не совсем членораздельные и не похожие на современный язык, но тем не менее.
Дмитрий Клочков — клинический психолог, психоаналитик, член Союза профессиональных психоаналитиков.
С развитием человечества мат становился средством выражения эмоций, реакцией на раздражение, и в то же время общество вводило ограничения на ругательства.
— Разные люди матерятся по разным причинам и поводам и делают это самыми разными способами, — отмечает Игорь Лях, врач-психотерапевт. — Есть несколько теорий, которые могут объяснять такое лексическое поведение. Одна из них — мы научаемся материться и пользоваться этой формой языка для выражения своих аффективных состояний. Переход большей части людей на эту речь — это сообщение о том, что они заряжены каким-то аффектом.
Ударились, запнулись, порезались, испугались — и мат может вырваться.
— Но есть и те, кто используют матерную речь и выражения, как обычную, разговорную. Для них это естественный способ говорения и у них естественным образом сформирована такая языковая личность. Они ее всё время используют и совершенствуют, — отмечает специалист.
Использование мата также может обозначать определенные качества коммуникации.
— Так люди маркируют ее как агрессивную или конфликтную. Они не просто матерятся, а используют это в отношении кого-то — матерят человека. Это один из способов проявления агрессии, — объяснил Игорь Лях. — Часть людей не контролируют свою матерную речь. Это может быть проявлением синдрома Туретта. Для людей с этим диагнозом матерщина — это прорыв их бессознательных содержаний, которые им очень трудно сдерживать.
Игорь Лях — врач-психотерапевт. Председатель новосибирского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Психотерапевт европейского реестра. Эксперт ассоциации супервизоров и консультантов.
Почему начинают материться дети
Дети слышат намного больше, чем мы замечаем и хотим, чтобы они слышали.
— Они повторяют за взрослыми, подражают и учатся. Когда маленький ребенок осваивает речь, он слышит и повторяет слова, не всегда понимая их значение. Если вы неосторожно выругались и ребенок повторил за вами, то лучше никак не акцентировать свое внимание на этом. Вашу реакцию он точно запомнит, и слово будет иметь некую значимость. Если вы проигнорируете ситуацию и не будете часто применять это слово, то он его забудет, — уверяет Дмитрий Клочков, клинический психолог.
В детском саду ребенок уже начнет получать знания и от сверстников, и там могут прозвучать многие интересные слова.
— Здесь нужно разговаривать, объяснять, что такие слова хорошие мальчики и девочки не используют. И взрослые не должны, но порой всё же так говорят. Не нужно перегибать палку и наказывать ребенка, — советует специалист. — А вот на всякого рода морализаторство и нотации подростки дадут скорее негативную реакцию. Здесь нужно говорить с ними, как со взрослыми, объясняя правила, которые существуют в обществе.
При этом матерщина всё же вредна для детей.
— Детям свойственно восприятие речи как чего-то конкретного и предметного. А матерные обороты — это очень часто действия, которые кем-то с кем-то совершаются. И это вредно для ребенка думать над этим, — убежден Игорь Лях, врач-психотерапевт. — Вред от матерщины может быть устранен, если есть взрослый, который способен оберегать и объяснять происходящее.
Серьезный вред могут нанести маты, направленные именно на ребенка.
— Наиболее вредной является матерщина, направленная на ребенка, потому что она сопровождается агрессивным импульсом, и он это обязательно запомнит, — предупреждает эксперт.
Нужно ли сдерживаться и опасно ли это
Матерная брань на психику говорящего никакого прямого воздействия не оказывает.
— Мат служит выражением эмоции — боли, злости, раздражения. Но мы живем в обществе, в котором существует своя культура. Не принято и неприлично ругаться матом. И если мы будем бесконтрольно это делать, то это может негативно сказаться на взаимоотношениях с другими людьми. И это может негативно повлиять на психику человека, если его не будет принимать общество, и он станет изгоем, — отмечает Дмитрий Клочков.
Но есть и другие общества, где принято выражаться матом. При этом для части людей невозможно не материться, и они общаются в такой культуре, где подобная речь является нормой.
— Для части людей само по себе употребление мата ассоциировано с тяжелейшими приступами стыда, самобичевания. И человеку реально может хотеться прополоскать рот, потому что, используя эту речь, он делает то, что сам осуждает. И для части людей чем чаще получается сдержаться — тем лучше для них. Они могут получить реальный вред, используя маты, — предупреждает Игорь Лях.
Как перестать материться
Сначала нужно провести самодиагностику — понять, когда и при каких обстоятельствах эта речь возникает.
— Вы должны понять, как формируется ваша матерщина. Если удалось это понять, то вы уже приобрели возможность выбора в этой ситуации. Вы можете заменять эту речь другими словами и выражениями, — советует Игорь Лях. — Нужно понимать, в каком состоянии вы материтесь.
Есть, например, люди, которые никогда не матерятся трезвыми, но стоит им принять немного алкоголя, и их речь меняется.
— Нужно понять, что меняет вашу речевую личность. Вы точно найдете более емкие слова для себя, чем речь матерная, — уверен врач-психотерапевт. — Речь — это средство коммуникации и иногда единственный способ преодолеть использование этой речи всё-таки посмотреть, с кем вы общаетесь. И перестать общаться с теми, с кем невозможно использование иных речевых оборотов.
Иногда люди утверждают, что если не сматерятся (например, когда ударятся), то чувствуют себя плохо. Специалисты утверждают, что сдерживание матов не может плохо сказаться на психике.
— Там, где человек матерится, он мог бы пользоваться междометиями или какими-то буквосочетаниями. Эмоция возникла, она нуждается в разрядке, а каким способом ее снабдить — это уже наш выбор. Люди способны менять свою речь в большей степени, чем другие формы поведения. Главное — желание, — убежден Игорь Лях.
НГС разбирался с экспертами, можно ли материться в интернете. Читайте также, откуда появились маты разных стран и в чем их существенное отличие от русского крепкого словца.