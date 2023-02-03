«Была восхищена красотой слова п*** и назвала им дедушку»: сибиряки поделились смешными ситуациями из-за матов

— Я как-то приехала к подруге, позвонила в домофон. Она снимает трубку и говорит: «Да», я ответила в рифму матерщинно на букву п. Она кладет трубку и не открывает. Я лезу в телефон и узнаю, что перепутала номер квартиры и позвонила какой-то бабке в дверь, — описала очень неловкую ситуацию читательница НГС Елена.



— Моя бабушка преподавала в НГТУ и иногда брала меня маленькую на работу. Как-то она остановилась поговорить в коридоре с коллегой, а я стояла, скучала и от скуки начала читать надписи на составленных рядом старых партах (уж не знаю, приготовили их на выброс, в ремонт или просто поставили). На одной из них было написано: «Серебристый новый Ту развалился налету. Это ФЛА НГТУ выпускает... (нечто очень низкокачественное, и в винительном падеже рифмующееся с самолетом Ту)». Все слова мне были знакомы, кроме вот этого последнего. Едва в разговоре бабушки и коллеги возникла пауза, я громко и жизнерадостно поинтересовалась значением слова. Бабушка покраснела, а коллега быстро сказал, что его употребляют только студенты, которые получают двойки и не доучиваются до диплома, — вспомнила забавную ситуацию читательница НГС Анна.