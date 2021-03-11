Можно ли материться в интернете? Разбираем спорный закон с юристами

Теперь за мат в соцсетях наказывают?



Да, но не вас.



— Штрафы введены именно для собственников социальных сетей — «Одноклассников», «ВКонтакте», Twitter, Facebook и так далее, — объясняет юрист, адвокат по гражданским и уголовным делам Андрей Конышев. — Если владелец — физическое лицо, штраф для него составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч , для юрлиц — от 3 миллионов до 8 миллионов рублей. И то эти штрафы налагаются в случае, если соцсети не убрали контент, на который им указали. В основном этим занимается Роскомнадзор: он присылает на почту администрации соцсетей письмо со скриншотом, ссылкой и просьбой такой контент удалить. Пользователи, как физические лица, по данному закону к ответственности привлекаться не могут.

— Закон больше предусматривает порядок взаимодействия администрации сайтов с Роскомнадзором и ориентирован не на пользователей как таковых, а на систему удаления контента с противоправной информацией, — добавляет юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев.

