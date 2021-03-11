Можно ли материться в интернете? Разбираем спорный закон с юристами

С февраля в России работает закон о цензурном интернете: у Роскомнадзора появилось право выписывать многомиллионные штрафы за публикации в соцсетях, связанные с насилием, продажей алкоголя, рекламой наркотиков, кибербуллингом, самоубийствами и онлайн-казино. В один ряд с очевидным треш-контентом закон поставил ненормативную лексику, что вызвало бурю обсуждений в социальных сетях: за месяц никто так и не понял, можно ли материться в интернете. А если нет, кого за это накажут? Точку в этом вопросе мы ставим вместе с юристами.
Теперь за мат в соцсетях наказывают?
Да, но не вас.
— Штрафы введены именно для собственников социальных сетей — «Одноклассников», «ВКонтакте», Twitter, Facebook и так далее, — объясняет юрист, адвокат по гражданским и уголовным делам Андрей Конышев. — Если владелец — физическое лицо, штраф для него составит
— Закон больше предусматривает порядок взаимодействия администрации сайтов с Роскомнадзором и ориентирован не на пользователей как таковых, а на систему удаления контента с противоправной информацией, — добавляет юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев.
То есть материться можно безнаказанно?
— Штрафовать каждого пользователя за обсценную лексику достаточно проблемно: кто это будет отслеживать, как это будет фиксироваться, в отношении кого выносится решение? Выявление пользователей по IP-адресам — это затянутый по времени процесс, — говорит Денис Валдеев.
Однако статьи, по которым вас могут привлечь к ответственности за вольный язык, власти придумали задолго до февральского закона — это и мелкое хулиганство, и оскорбление чести и достоинства, клевета, распространение какой-либо конфиденциальной информации о человеке. Иными словами, достаточно о ком-то плохо написать, и статья найдется.
Например, за клевету в интернете предусмотрены штрафы до миллиона рублей либо обязательные или принудительные работы на срок до двух лет, а в некоторых случаях — лишение свободы.
Кто следит за тем, как я выражаюсь в интернете?
Администрация социальных сетей. Она вправе банить комментарии и посты с обсценной лексикой, а в случае повторения — полностью заблокировать профиль пользователя.
— Для матерящихся в соцсетях закон несет долгоиграющие последствия: раз администрация сайтов должна такую информацию постоянно отслеживать и удалять, ей проще забанить пользователя, чтобы постоянно за ним не следить, — говорит Денис Валдеев.
— Раз контент с ненормативной лексикой опубликован на открытой площадке, его могут увидеть дети или же люди, которые не любят мат, — рассуждает Андрей Конышев. — Закон сам по себе подразумевает, что этот контент необходимо удалять. Если администрация соцсети это не делает, ее будут штрафовать.
Я могу оспорить бан соцсети?
Да, администрация соцсети обязана проверять каждое такое обращение.
— Вы можете, например, доказать, что вас взломали и от вашего имени стали рассылать негативные комментарии. Или же что администратор неправильно понял ваше выражение — бывает же, что это был не мат, а что-то завуалированное. Тогда пользователя разблокируют, — говорит Конышев. — Обычно такие вопросы решаются в течение суток.
Недавно член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что Twitter стал одним из лидеров антирейтинга по отношению деструктивных материалов к аудитории: