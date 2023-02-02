Блогер из Новосибирска Дава задолжал приставам 5000 рублей за нарушение правил парковки в Москве

Популярный блогер и музыкант из Новосибирска Давид Манукян должен заплатить по исполнительному производству пять тысяч рублей за нарушение правил парковки в Москве. Соответствующая информация содержится на портале управления Федеральной службы судебных приставов. Акт об административном правонарушении составлен 23 января 2023 года. Иных задолженностей у Манукяна на момент публикации в базе приставов нет.
Парень с Затулинки Давид Манукян больше всего прославился не за свои музыкальные и блогерские таланты, а за роман с популярной телеведущей Ольгой Бузовой — за их отношениями в течение полутора лет следила вся страна. Давид Манукян начинал свой путь как блогер после того, как в 2017 году переехал в столицу. В Москве он познакомился с начинающими блогерами, карьера пошла в гору, а количество подписчиков начало расти. Сейчас в его видео снимаются звезды эстрады, а кроме вайнов Давид начал снимать социальные видео. С 2018 года записывает треки и снимает клипы под именем Dava.
Ранее блогер Давид Манукян опубликовал в Сети неоднозначное фото с латвийской актрисой Агатой Муцениеце.