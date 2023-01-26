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Новосибирский блогер Дава опубликовал новый клип — что происходит в видео, набравшем тысячи просмотров за два часа

Клип на песню «По барабану» появился на официальной странице певца в YouTube

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По сюжету, молодая девушка на вечеринке встречает своего возлюбленного с другой женщиной

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Популярный блогер и музыкант из Новосибирска Давид опубликовал на своем YouTube-канале новый клип под названием «По барабану». За несколько часов видео набрало 41 тысячу просмотров.

— История девушки, пережившей предательство, которая готова пойти на самые отчаянные шаги, чтобы заглушить свои страдания. Какие делать выводы, решать вам. Надеюсь, эта музыкальный клип расскажет каждому «свою» историю, — написал Дава под клипом.

По сюжету, молодая девушка на вечеринке встречает своего возлюбленного с другой женщиной. Чтобы заглушить сердечные муки, героиня клипа похищает любимого, чтобы убить.

Ранее блогер Давид Манукян опубликовал в Сети неоднозначное фото с латвийской актрисой Агатой Муцениеце. На снимке он нежно обнимает знакомую.

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НовосибирскКлипДавид Манукян
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