Новосибирский блогер Дава опубликовал новый клип — что происходит в видео, набравшем тысячи просмотров за два часа

Популярный блогер и музыкант из Новосибирска Давид опубликовал на своем YouTube-канале новый клип под названием «По барабану». За несколько часов видео набрало 41 тысячу просмотров.
— История девушки, пережившей предательство, которая готова пойти на самые отчаянные шаги, чтобы заглушить свои страдания. Какие делать выводы, решать вам. Надеюсь, эта музыкальный клип расскажет каждому «свою» историю, — написал Дава под клипом.
По сюжету, молодая девушка на вечеринке встречает своего возлюбленного с другой женщиной. Чтобы заглушить сердечные муки, героиня клипа похищает любимого, чтобы убить.
Ранее блогер Давид Манукян опубликовал в Сети неоднозначное фото с латвийской актрисой Агатой Муцениеце. На снимке он нежно обнимает знакомую.