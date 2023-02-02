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Стало известно, когда почистят заваленные снегом дороги в Новосибирске, — поручение мэра

Из-за нечищеных дорог автобусы застревали в снегу, а водители собирались бастовать

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Сильные снегопады шли в городе два дня

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Мэр Новосибирска дал поручение в ближайшее время почистить дороги города после снегопадов. Об этом НГС сообщили в департаменте транспорта.

— По поручению мэра города Новосибирска улично-дорожную сеть после обильных снегопадов должны привести в нормативное состояние до 5 февраля 2023 года, — отметили в пресс-центре мэрии.

Из-за выпавшего снега в Советском районе города образовался коллапс на дорогах: автобус, который не смог проехать по заснеженным улицам, пришлось выталкивать пассажирам, а водители транспорта собирались бастовать из-за некачественной уборки.

В мэрии Новосибирска отметили, что сейчас в Советском районе очищены основные магистрали, общественный транспорт проезжает по маршруту. Власти очищают дороги от рыхлого снега, убирают сугробы и проводят противогололедную обработку.

— Основные усилия сейчас направлены на обеспечение проезда к образовательным учреждениям и учреждениям здравоохранения, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Но жители города недовольны не только некачественной уборкой дорог от снега, но и скользкими тротуарами. Новосибирцы часто падают на лестнице, которая ведет к станции метро «Площадь Ленина» и получают синяки. При этом мэр города обещал, что опасную лестницу будут посыпать реагентами.

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