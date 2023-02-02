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Сибирячка показала нечищеную улицу к объездной дороге на «Плющихе»: по ней объезжают пробки

По словам местной жительницы, улицу чистили только в начале зимы

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В этом месте машины трутся днищем

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Жительница Новосибирска показала заваленную снегом с глубокой колеей дорогу на Плющихинском жилмассиве. Нечищеная улица ведет к объездной дороге, по которой жители едут, чтобы не стоять в двухчасовой пробке.

По словам местной жительницы Марины (просившей не указывать ее фамилию), машины на этом месте проезжают с трудом и трутся днищем. Женщина по этой дороге проезжала, чтобы проехать к домам. Но оказалось, что свернуть во дворы практически невозможно, поэтому приходится доезжать до конца дороги, заворачивать, а после ехать к нужному дому.

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Видео: читатель НГС

— Не знаю, как я проехала. Снег уже отшлифован днищами машин. К 6 домам сложно повернуть налево. При этом эта дорога ведет к объездной, по которой жители проезжают, чтобы объехать пробки. В этом месте в начале зимы один раз проехал трактор. На выезд одна маленькая дорога, — говорит Марина.

По глубокой колее сложно пробраться даже высоким машинам, это видно на кадрах. Около заездов к домам с дороги, по словам Марины, рыхлый снег, превратившийся в кашу.

В пресс-службе компании «Дискус», застройщика жилмассива, НГС сообщили, что эта дорога передана муниципалитету. Журналист отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, почему дорогу не почистили.

О том, как в районе Гусинобродского шоссе и МЖК по узкой тропинке горожане готовы преодолевать километры, лишь бы не стоять в заторах, читайте в нашем материале.

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Плющихинский жилмассивДорогаМэрия НовосибирскаСнегУлица
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