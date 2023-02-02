Сибирячка показала нечищеную улицу к объездной дороге на «Плющихе»: по ней объезжают пробки

По словам местной жительницы Марины (просившей не указывать ее фамилию), машины на этом месте проезжают с трудом и трутся днищем. Женщина по этой дороге проезжала, чтобы проехать к домам. Но оказалось, что свернуть во дворы практически невозможно, поэтому приходится доезжать до конца дороги, заворачивать, а после ехать к нужному дому.