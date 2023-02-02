Сибирячка показала нечищеную улицу к объездной дороге на «Плющихе»: по ней объезжают пробки

Жительница Новосибирска показала заваленную снегом с глубокой колеей дорогу на Плющихинском жилмассиве. Нечищеная улица ведет к объездной дороге, по которой жители едут, чтобы не стоять в двухчасовой пробке.
По словам местной жительницы Марины (просившей не указывать ее фамилию), машины на этом месте проезжают с трудом и трутся днищем. Женщина по этой дороге проезжала, чтобы проехать к домам. Но оказалось, что свернуть во дворы практически невозможно, поэтому приходится доезжать до конца дороги, заворачивать, а после ехать к нужному дому.
— Не знаю, как я проехала. Снег уже отшлифован днищами машин. К 6 домам сложно повернуть налево. При этом эта дорога ведет к объездной, по которой жители проезжают, чтобы объехать пробки. В этом месте в начале зимы один раз проехал трактор. На выезд одна маленькая дорога, — говорит Марина.
По глубокой колее сложно пробраться даже высоким машинам, это видно на кадрах. Около заездов к домам с дороги, по словам Марины, рыхлый снег, превратившийся в кашу.
В пресс-службе компании «Дискус», застройщика жилмассива, НГС сообщили, что эта дорога передана муниципалитету. Журналист отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, почему дорогу не почистили.
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