Стоимость строительства ЛДС в Новосибирске определит экспертиза — цена уже поднималась несколько раз

Стоимость строительства новой ледовой арены на левом берегу Новосибирска станет известна после окончания работ. Для определения цены проводят экспертизу.
Об этом говорится в ответе министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова изданию «Коммерсант-Сибирь»:
— Окончательная стоимость строительства арены будет определена после завершения проверки достоверности определения итоговой сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза».
Специалисты проверят проектную документацию, которую откорректировали в процессе строительства.
Изначально возведение нового ЛДС оценивали в 10,5 миллиарда рублей. К осени 2022 года стоимость строительства выросла до 14,4 миллиарда рублей. В декабре губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что окончательная сумма будет оглашена после завершения строительства.
30 декабря 2022 года Алексей Колмаков сообщил о получении акта ввода в эксплуатацию нового ЛДС и завершении всех строительно-монтажных работ на объекте.