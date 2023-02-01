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Стоимость строительства ЛДС в Новосибирске определит экспертиза — цена уже поднималась несколько раз

Сколько денег будет потрачено на работы, еще не известно

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Последний раз стоимость строительства нового ЛДС оценивалась в 14,4 млрд рублей

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Стоимость строительства новой ледовой арены на левом берегу Новосибирска станет известна после окончания работ. Для определения цены проводят экспертизу.

Об этом говорится в ответе министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова изданию «Коммерсант-Сибирь»:

— Окончательная стоимость строительства арены будет определена после завершения проверки достоверности определения итоговой сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза».

Специалисты проверят проектную документацию, которую откорректировали в процессе строительства.

Изначально возведение нового ЛДС оценивали в 10,5 миллиарда рублей. К осени 2022 года стоимость строительства выросла до 14,4 миллиарда рублей. В декабре губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что окончательная сумма будет оглашена после завершения строительства.

30 декабря 2022 года Алексей Колмаков сообщил о получении акта ввода в эксплуатацию нового ЛДС и завершении всех строительно-монтажных работ на объекте.

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