Сотрудникам одного из университетов Новосибирска вернут деньги за анализы на антитела к кори

Сотрудникам Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) вернут деньги за анализы на антитела к кори в январе.
— Сдача анализов работниками НГУЭУ в период января за счет собственных средств будет компенсирована университетом, — говорится на сайте университета.
В НГУЭУ порекомендовали всем, кто еще не прошел вакцинацию от кори, сдать анализы крови на антитела.
Эта рекомендация опубликована после того, как студентов университета перевели на дистанционное обучение с 30 по 31 января из-за подозрений на заболевание корью в вузе. Но предварительный диагноз у одного из обучающихся не подтвердился, поэтому с 1 февраля дистанционное обучение отменяют.
Напомним, что 18 января Следственный комитет начал доследственную проверку из-за вспышки кори в Новосибирске. На тот момент управление Роспотребнадзора по региону сообщало о том, что в НСО корью заболели 45 человек, из них 17 — дети.