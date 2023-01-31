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Сотрудникам одного из университетов Новосибирска вернут деньги за анализы на антитела к кори

Ранее в учебном заведении на несколько дней вводили дистанционное обучение

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С 1 февраля студенты будут учиться в обычном режиме

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Сотрудникам Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) вернут деньги за анализы на антитела к кори в январе.

— Сдача анализов работниками НГУЭУ в период января за счет собственных средств будет компенсирована университетом, — говорится на сайте университета.

В НГУЭУ порекомендовали всем, кто еще не прошел вакцинацию от кори, сдать анализы крови на антитела.

Эта рекомендация опубликована после того, как студентов университета перевели на дистанционное обучение с 30 по 31 января из-за подозрений на заболевание корью в вузе. Но предварительный диагноз у одного из обучающихся не подтвердился, поэтому с 1 февраля дистанционное обучение отменяют.

Напомним, что 18 января Следственный комитет начал доследственную проверку из-за вспышки кори в Новосибирске. На тот момент управление Роспотребнадзора по региону сообщало о том, что в НСО корью заболели 45 человек, из них 17 — дети.

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