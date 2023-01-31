Сотрудникам одного из университетов Новосибирска вернут деньги за анализы на антитела к кори

Эта рекомендация опубликована после того, как студентов университета перевели на дистанционное обучение с 30 по 31 января из-за подозрений на заболевание корью в вузе. Но предварительный диагноз у одного из обучающихся не подтвердился, поэтому с 1 февраля дистанционное обучение отменяют.

