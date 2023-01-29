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СрочноСтудентов переведут на дистант из-за вспышки кори
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Студентов новосибирского университета переведут на дистанционное обучение из-за вспышки кори

Пока такой формат введут с 30 по 31 января, но сроки могут продлить

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Студентов попросили подготовить сертификаты о вакцинации или сдать кровь на антитела

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Студентов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) переведут на дистанционное обучения из-за кори. Сообщение об этом появилось на официальном сайте университета.

В сообщении указано, что студентов переведут на дистанционное обучение с 30 по 31 января с возможным продлением сроков.

— В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости корью в Новосибирской области, необходимостью подтверждения диагноза среди обучающихся НГУЭУ (информация Управления Роспотребнадзора по НСО от 28 января), 30-31 января образовательный процесс в вузе будет осуществляться в дистанционном формате, — отметили в пресс-службе.

Также в университете добавили, что формат дальнейшего обучения будет зависеть от уровня заболеваемости.

— Необходимо подготовить сертификаты о вакцинации для предъявления. В случае отсутствия сертификата в ближайшее время необходимо самостоятельно сдать кровь на антитела, — сообщили в пресс-службе.

Недавно мы писали о том, что Следственный комитет начал доследственную проверку из-за вспышки кори. Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщило о том, что корью заболели 45 человек, из них 17 детей.

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