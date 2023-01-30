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Скончался бывший главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков

Он занимал пост с 2018-го по 2022 год

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Александра Авсейков покинул пост в 2022 году

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В ночь на 27 января скончался бывший главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков. Ему было 65 лет.

Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Министерства строительства Новосибирской области.

— Александр Сергеевич занимал должность главного архитектора — заместителя министра строительства Новосибирской области с 2018-го по 2022 год. Под его началом в регионе стартовали такие крупные проекты, как СКИФ, Смарт-Сити, Академгородок 2.0, — говорится в сообщении.

Александр Авсейков родился в 1958 году в Улан-Удэ, в 1981 году окончил Иркутский политехнический институт по специальности «архитектура». С 1996-го по 2007 год работал главным архитектором Томска, с 2007-го по 2018 год — начальником управления архитектуры и градостроительства мэрии Череповца, с октября по декабрь 2018 года — заместителем директора ГБУ НСО «Геофонд НСО». Среди наград Александра Авсейкова — знак «Почетный архитектор России», орден Мужества и медаль «За трудовую доблесть». Архитектор был женат, воспитывал пятерых детей.

Александра Авсейкова похоронят в Томске.

В сентябре 2022 года главным архитектором Новосибирской области стал главный художник Новосибирска Иван Фаткин. НГС рассказывал, что о нём известно.

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