Скончался бывший главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков

В ночь на
Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Министерства строительства Новосибирской области.
— Александр Сергеевич занимал должность главного архитектора — заместителя министра строительства Новосибирской области с
Александр Авсейков родился в 1958 году в Улан-Удэ, в 1981 году окончил Иркутский политехнический институт по специальности «архитектура». С
Александра Авсейкова похоронят в Томске.
В сентябре 2022 года главным архитектором Новосибирской области стал главный художник Новосибирска Иван Фаткин. НГС рассказывал, что о нём известно.