Новый главный архитектор назначен в Новосибирской области
Им стал главный художник Новосибирска Иван Фаткин
В Новосибирской области назначили нового главного архитектора региона. Должность заместителя министра — главного архитектора Новосибирской области занял Иван Фаткин.
О назначении Ивана Фаткина на должность заместителя министра — главного архитектора Новосибирской области сообщает пресс-служба Министерства строительства региона. По данным министерства, чиновник занял пост с 12 сентября текущего года.
— И. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил важность и своевременность назначения главного архитектора Новосибирской области. Он подчеркнул, что приход главного архитектора дополнительно усилит команду регионального Минстроя, — указано в сообщении.
Отметим, ранее должность главного архитектора Новосибирской области занимал Александр Авсейков. Он работал на посту с 2018 года. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе регионального Минстроя, увольнение чиновника связано с возрастом. На момент назначения на должность главного архитектора региона Александру Авсейкову было 60 лет.
Иван Фаткин родился в 1973 году, окончил Новосибирскую государственную архитектурно-художественную академию (в настоящее время НГУАДИ) по специальности «Дизайн архитектурной среды». Работал в специализирующихся в сфере архитектурного проектирования и дизайна организациях Новосибирска, в органах исполнительной власти региона, в том числе в администрации Октябрьского района города и Департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.
В 2016 году Иван Фаткин стал главным художником Новосибирска, с 2019 по 2022 год занимал должность заместителя начальника управления архитектурно-художественного облика города — начальника отдела формирования городской среды. Общий трудовой стаж — 25 лет.
В должности главного архитектора региона Иван Фаткин займется вопросами архитектуры и градостроительства, а также урегулированием спорных ситуаций в указанных направлениях. Кроме того, в полномочия чиновника войдет обеспечение взаимодействия архитекторов и художников в целях повышения эстетической ценности застройки территории Новосибирской области.
В феврале в правительстве НСО назначили сразу двух министров: должность министра юстиции заняла Татьяна Деркач, должность министра науки и инновационной политики — Вадим Васильев.