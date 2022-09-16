Новый главный архитектор назначен в Новосибирской области

Отметим, ранее должность главного архитектора Новосибирской области занимал Александр Авсейков. Он работал на посту с 2018 года. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе регионального Минстроя, увольнение чиновника связано с возрастом. На момент назначения на должность главного архитектора региона Александру Авсейкову было 60 лет.



Иван Фаткин родился в 1973 году, окончил Новосибирскую государственную архитектурно-художественную академию (в настоящее время НГУАДИ) по специальности «Дизайн архитектурной среды». Работал в специализирующихся в сфере архитектурного проектирования и дизайна организациях Новосибирска, в органах исполнительной власти региона, в том числе в администрации Октябрьского района города и Департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

