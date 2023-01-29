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Фоторепортаж

В Новосибирске второй день идет снег. Смотрим, как город справляется с заметенными улицами — 10 фото

На улицах города по-прежнему большие сугробы

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Почему стул оказался на капоте автомобиля, остается только догадываться

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В Новосибирске второй день идет снег, дороги не успевают очищать от накопившихся осадков: тяжело не только пройти, но и проехать. А некоторым водителям так надоела некачественная уборка дорог, что они готовы бастовать.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и посмотрел, как Новосибирск справляется с непогодой — публикуем 10 фотографий с заваленных снегом улиц.

Жители города протоптали узкую тропинку, вдвоем по ней пройти не получится

Жители города протоптали узкую тропинку, вдвоем по ней пройти не получится

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На дорогах образовалась снежная колея. В такой каше автомобиль легко может застрять

На дорогах образовалась снежная колея. В такой каше автомобиль легко может застрять

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Лестницы плохо отчистили от снега, пешеходам приходится идти аккуратно, чтобы не скатиться вниз

Лестницы плохо отчистили от снега, пешеходам приходится идти аккуратно, чтобы не скатиться вниз

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На заваленной снегом скамейке сидеть будет неудобно

На заваленной снегом скамейке сидеть будет неудобно

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Перед зданием мэрии снег почистили, но на лестницах он лежит

Перед зданием мэрии снег почистили, но на лестницах он лежит

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На пешеходных переходах тоже интересная картина: людям оставили маленькую тропу между полосами дорог

На пешеходных переходах тоже интересная картина: людям оставили маленькую тропу между полосами дорог

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Кому точно не скрыться от непогоды — курьерам

Кому точно не скрыться от непогоды — курьерам

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Иногда велосипед приходится везти рядом, потому что проехать не получится

Иногда велосипед приходится везти рядом, потому что проехать не получится

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Проехать сложно не только курьерам, но и автомобилям

Проехать сложно не только курьерам, но и автомобилям

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Вчера, 28 января, в Новосибирске на дорогах случилось несколько ДТП и образовались пробки. О том, как город пережил снежный день, читайте в нашем материале.

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