В Новосибирске второй день идет снег. Смотрим, как город справляется с заметенными улицами — 10 фото

В Новосибирске второй день идет снег, дороги не успевают очищать от накопившихся осадков: тяжело не только пройти, но и проехать. А некоторым водителям так надоела некачественная уборка дорог, что они готовы бастовать.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и посмотрел, как Новосибирск справляется с непогодой — публикуем 10 фотографий с заваленных снегом улиц.
Вчера, 28 января, в Новосибирске на дорогах случилось несколько ДТП и образовались пробки. О том, как город пережил снежный день, читайте в нашем материале.