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Спецоперация на Украине

Около миллиарда рублей потратили новосибирские власти на восстановление территорий в зоне СВО

Об этом сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков

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Соответствующую сумму на восстановительные работы регион направил в 2022 году

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Новосибирская область направила почти 1 миллиард рублей на восстановление подшефных территорий, в том числе Беловодского района Луганской Народной Республики. Об этом сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков в пресс-центре ТАСС.

По словам чиновника, соответствующую сумму на восстановительные работы регион направил в 2022 году.

— Здесь очень многое зависит от федерального финансирования. Мы в прошлом году очень большие деньги потратили. Почти под 1 миллиард рублей на восстановление наших новых территорий, — цитирует агентство Алексея Колмакова.

Как сообщает ТАСС, Новосибирская область ведет работы по восстановлению инфраструктуры Беловодского района ЛНР. В прошлом году новосибирские специалисты подготовили к учебному году 12 школ и 8 детских садов, провели срочные работы по подготовке 49 объектов к отопительному периоду и другое.

Отмечается, что в сферу деятельности регионального Министерства строительства входит восстановление квартала в Мариуполе. В 2023 году регион планирует провести восстановление корпусов ЦРБ Беловодска и одного из блоков Казачьего корпуса.

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— Мы обследовали несколько зданий — это в основном блок медицины и спорта. Объектов здравоохранения три — инфекционное отделение, морг и кислородная станция, которые необходимы для функционирования ЦРБ в самом Беловодске. Еще один объект — спортзал для сельскохозяйственного техникума, сейчас там будет казачий корпус, — цитирует министра агентство.

В ноябре 2022 года стало известно о том, что Новосибирская область направила около 800 миллионов рублей на восстановление Беловодского района Луганской Народной Республики. Средства направили на ремонт домов, школ и других социальных объектов.

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