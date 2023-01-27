Около миллиарда рублей потратили новосибирские власти на восстановление территорий в зоне СВО

По словам чиновника, соответствующую сумму на восстановительные работы регион направил в 2022 году.



— Здесь очень многое зависит от федерального финансирования. Мы в прошлом году очень большие деньги потратили. Почти под 1 миллиард рублей на восстановление наших новых территорий, — цитирует агентство Алексея Колмакова.

