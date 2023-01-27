Житель Новосибирска получил на сдачу пятирублевую купюру — в последние годы она стала редкостью

Житель Новосибирска получил бумажную пятирублевую купюру в магазине. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ACT-54 Black».
Как сообщается в телеграм-канале, житель получил сдачу пятирублевой банкнотой в одном из супермаркетов города.
Эти банкноты не новые, они образца 1997 года. В середине января в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России НГС объяснили, что купюры находятся в обращении, но встречаются редко. Раньше такие банкноты пользовались спросом, но быстро изнашивались, поэтому их заменили на монеты.
— Сейчас Банк России принял решение возобновить печать таких банкнот. Теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы. Печать стала более выгодной, чем чеканка монет. Однако речь не идет о замене монет номиналом 5 рублей банкнотами. И те, и другие будут находиться в обращении, — отметили в пресс-службе.
Также бумажные банкноты заметили в Кемеровской области. Жителям выдали сдачу в магазине.