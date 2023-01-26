«Вы же в подвальном помещении»: сибирячка наткнулась на тараканов в сауне — что в заведении ответили на обвинения в антисанитарии

Сотрудница сауны подтвердила НГС, что женщина могла увидеть несколько тараканов из-за того, что сауна находится в здании общежития.



Пользователь, которая оставила отзыв на сервисе «Фламп» под ником «Злая Вероника», оценила место в 2 балла из 5. Час в данной сауне обошелся сибирячке в 1000 рублей. По ее словам, в зоне, где установлен стол, можно заметить тараканов. На момент публикации материала связаться с сибирячкой не удалось.