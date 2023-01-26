«Вы же в подвальном помещении»: сибирячка наткнулась на тараканов в сауне — что в заведении ответили на обвинения в антисанитарии

Жительница Новосибирска обвинила сауну «Вим Плюс» на Титова в антисанитарии. Она заявила, что во время посещения заметила большое скопление тараканов около стола.
Сотрудница сауны подтвердила НГС, что женщина могла увидеть несколько тараканов из-за того, что сауна находится в здании общежития.
Пользователь, которая оставила отзыв на сервисе «Фламп» под ником «Злая Вероника», оценила место в 2 балла из 5. Час в данной сауне обошелся сибирячке в 1000 рублей. По ее словам, в зоне, где установлен стол, можно заметить тараканов. На момент публикации материала связаться с сибирячкой не удалось.
— Будьте готовы к полчищу тараканов в зоне, где стоит стол. Нам ответили: «Что вы хотите, вы же в подвальном помещении», — пишет на сервисе женщина.
Журналисту НГС сотрудница сауны подтвердила, что в помещении действительно можно заметить несколько тараканов.
— Мы травили тараканов, там буквально один-два могли пробежать. Плюс у нас еще общежитие над нами. Мы периодически травим, вызываем специальную службу, — объяснила женщина.
Кроме того, пользователь пожаловалась на грязную воду в бассейне. Она заявила, что через пару дней после посещения сауны на ее ноге появился фурункул. При этом в сауне отметили, что помещение регулярно моют, в том числе бассейн.
Недавно мы писали о том, что сибирячка обвинила сауну в установке камер видеонаблюдения, по ее мнению, от них не скрыться во время переодевания.