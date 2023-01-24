«Комнаты для раздевания нет»: сибирячка обвинила сауну в видеокамерах, от которых не спрячешься

Посетительница считает «беспределом» то, что в сауне находятся камеры. По словам Натальи, управляющую спросили, почему они установлены. Она ответила, что это сделано по ГОСТу.

— Когда мы ей напомнили, что о камерах обязаны предупреждать всех хотя бы объявлением на входе, то она посоветовала нам встать на стол и чем-нибудь их залепить... Вечер был испорчен, было такое ощущение, что мы участвуем в проекте «Дом-2» за наши же деньги. Я просто себе представила те пары (возможно, муж и жена), которые приходят и, как в бане, ходят голые, отдыхают... они же даже не подозревают о наличии камер!!! — добавила Наталья.