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«Комнаты для раздевания нет»: сибирячка обвинила сауну в видеокамерах, от которых не спрячешься

В сауне на вопросы корреспондента НГС уклонились от ответов

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Фото сделано в другом заведении

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Жительница Новосибирска обвинила сауну в 1-м переулке Костычева в установке камер видеонаблюдения, от которых не скрыться для переодевания. Гневный отзыв появился на сервисе «Фламп». Корреспондент НГС обратился в заведение и получил странные ответы по ситуации.

Отзыв девушка опубликовала под ником natalya1403, она поставила сауне оценку в 1 балл из 5. По ее словам, она с друзьями была там в начале января, в помещении на 4 человек.

— Неудобно то, что нет комнаты для раздевания, то есть, когда ты заходишь на порог сауны, тут же нужно переодеться в купальник и наоборот, когда уходишь снять мокрый купальник и одеться в чистое. Тут вас поджидает сюрприз, который мы обнаружили спустя некоторое время после пребывания в сауне — это видеокамера, направлена как раз на вход / раздевалку и стол, где проходит «чаепитие». Камеры висят повсюду, я заходила и в большую сауну, она рядом, следующая дверь, там тоже оказались камеры, — говорится в отзыве.

Посетительница считает «беспределом» то, что в сауне находятся камеры. По словам Натальи, управляющую спросили, почему они установлены. Она ответила, что это сделано по ГОСТу.

— Когда мы ей напомнили, что о камерах обязаны предупреждать всех хотя бы объявлением на входе, то она посоветовала нам встать на стол и чем-нибудь их залепить... Вечер был испорчен, было такое ощущение, что мы участвуем в проекте «Дом-2» за наши же деньги. Я просто себе представила те пары (возможно, муж и жена), которые приходят и, как в бане, ходят голые, отдыхают... они же даже не подозревают о наличии камер!!! — добавила Наталья.

На снимках из сауны, которые опубликованы в сервисе 2ГИС, не видно, действительно ли в помещении есть камеры.

Корреспондент НГС позвонил по номеру сауны, указанному на сайте 2ГИС, чтобы связаться с руководителем и задать вопросы о камерах. Однако женщина, взявшая трубку, отказалась давать номер начальства. Приводим расшифровку диалога с ней.

— Появилось сообщение на «Флампе» о том, что у вас в сауне установлены камеры, хотелось бы узнать, почему это сделано.

— А где установлены? Именно где? В сауне?

— В сауне.

— Я поняла вас. Наверное, сюжет или что нужно сделать? Записывается телефонный разговор у вас? Я согласие свое не даю на запись.

— А как вы тогда предлагаете поговорить?

— Наверное, вы приедете, покажете удостоверение. Я же вас не знаю, можно по-другому представиться. Я не знаю, кто вы, вы не знаете, кто я.

— Смотрите, у вас на этом номере Whats’App есть? Я могу прислать вам свое удостоверение, если вы собираетесь. Потому что ехать к вам далековато, я в центре нахожусь.

— Я поняла. А тема-то — что? Установлены камеры и что? Что случилось?

— Люди говорят, что они ходили по сауне голыми, переодевались, на них направлены камеры. Хочется понять почему людей не предупреждают.

— Вы где-то видели, где-то выложены какие-то видео?

— Видео не выложены…

— Ну вот.

— Но выложен отзыв. Действительно они там установлены?

— Если у вас есть какие-то вопросы, то обратитесь, либо приезжайте, либо обращайтесь к руководству напрямую.

Ранее НГС писал о сибирячке, которая рассказала об инциденте, произошедшем с ней в бассейне «Бригантина» в Новосибирске. Она заявила, что в то время, когда она мылась в душе одна, к ней зашел сотрудник-мужчина. Рассказываем, что произошло дальше.

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ВидеоКамерыСаунаФламп
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