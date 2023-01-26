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Вспышка кори в НовосибирскеПодробности

«Говорили, что в доме эпидемия кори»: зачем по квартирам на Краузе ходили медсестры

Предварительный диагноз у одного из жильцов не подтвердился

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Медсестры рекомендуют прививаться от кори

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В январе в доме на улице Краузе в Новосибирске из-за кори медсестры обходили квартиры. Об этом редакции рассказал читатель.

— Моя родственница говорит, что недавно по ее дому на Краузе, 17 ходили медсестры, стучали в дверь и говорили, что в доме эпидемия кори. Советовали поставить прививку, — пояснил читатель.

Его мать записалась и вакцинировалась.

Журналист НГС отправил запрос в региональный Роспотребнадзор. В управлении подтвердили, что медсестры на самом деле ходили по квартирам в указанном доме.

— Предварительный диагноз «корь» у жителя дома по адресу: город Новосибирск, улице Краузе, дом 17 не подтвердился. Противоэпидемические мероприятия проводились в соответствии с санитарными правилами, — уточнили в Роспотребнадзоре.

В управлении также отметили, что по состоянию на 24 января 2023 года в Новосибирской области зарегистрирован 71 случай заболевания корью.

Ранее мы рассказывали, чем опасна корь, как узнать, делалась ли прививка от нее и где ее можно поставить в Новосибирске.

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