«Говорили, что в доме эпидемия кори»: зачем по квартирам на Краузе ходили медсестры

В январе в доме на улице Краузе в Новосибирске из-за кори медсестры обходили квартиры. Об этом редакции рассказал читатель.
— Моя родственница говорит, что недавно по ее дому на
Его мать записалась и вакцинировалась.
Журналист НГС отправил запрос в региональный Роспотребнадзор. В управлении подтвердили, что медсестры на самом деле ходили по квартирам в указанном доме.
— Предварительный диагноз «корь» у жителя дома по адресу: город Новосибирск, улице Краузе, дом 17 не подтвердился. Противоэпидемические мероприятия проводились в соответствии с санитарными правилами, — уточнили в Роспотребнадзоре.
В управлении также отметили, что по состоянию на
Ранее мы рассказывали, чем опасна корь, как узнать, делалась ли прививка от нее и где ее можно поставить в Новосибирске.