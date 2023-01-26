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Живет в «двушке» от зарплаты до зарплаты: как выглядит типичный новосибирец по итогам переписи населения

У большинства новосибирцев нет высшего образования, а несколько тысяч взрослых горожан не умеют читать и писать

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Типичный новосибирец оказался женщиной: горожанок по статистике больше

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Росстат опубликовал итоги Всероссийской переписи населения за 2021 год. Из них, например, можно узнать, что два жителя Новосибирской области владеют языком бемба. Кроме забавных фактов, данные переписи говорят и о серьезных вещах: уровне жизни, образования, жилищных условиях и доходах. Маша Вьюн изучила таблицы статистики и собрала портрет усредненного жителя Новосибирской области — посмотрите, каким он получился.

Так вышло, что типичный новосибирец — это новосибирячка. В Новосибирской области живут 2 798 928 человек, 1 517 288 из них — женщины (54,21%). На 1000 мужчин в Новосибирской области приходится 1185 женщин. К 85 годам это разница становится почти 4-кратной. Среднестатистический россиянин, кстати, тоже женщина: единственный регион в стране, где мужчин хоть немного больше, — Чечня.

При этом в категории до 24 лет в Новосибирской области больше мужчин. Средний возраст жителя НСО — 40,8 года, для мужчин это 38,2, для женщин — 42,9 года. Средний возраст типичного россиянина при этом — 41,1 года.

Образование типичного новосибирца — среднее. 624 749 человек в регионе окончили колледж или техникум, в то время как высшее образование имеют 467 737. У 30 000 новосибирцев нет никакого образования, еще 2187 человек признались, что не умеют читать и писать, из них 1815 — совершеннолетние.

Среднестатистический новосибирец живет на зарплату — ее как основной источник дохода указали 804 580 человек, или 68% из тех, кто согласился рассказать, откуда получает деньги. Правда, неизвестно, какая она — в переписных листах такого вопроса нет. 200 439 новосибирцев живут за счет других людей, еще 96 502 человека указали основным источником доходов выплаты и пособия. 119 человек сказали, что получают доходы от патентов и авторских прав.

Большинство новосибирцев (более 2 000 000) проживают в индивидуальных квартирах. 645 064 человека — в частных домах, 105 жителей региона назвали себя бездомными, 280 сказали, что живут в гостиницах. Квартира типичного новосибирца состоит из 2 комнат и располагается в панельном доме 1971–1995 годов постройки. У него также есть мобильный телефон и интернет. При этом в 9% домохозяйств туалет находится вне жилища, в 0,2% туалета нет вообще.

Типичный новосибирец состоит в официальном браке и имеет одного несовершеннолетнего ребенка. Всего на 1000 женщин в Новосибирской области приходится 1523 ребенка. Причем чем ниже уровень их образования, тем детей больше. Как правило, первого ребенка жительница Новосибирска рожает в 20–24 года.

Средний новосибирец родился в России и имеет российское гражданство. 2244 человека сообщили о двойном гражданстве. Из тех, кто указал национальную принадлежность, более 2 000 000 относят себя к русским и говорят на русском языке. 123 671 новосибирец владеет английским, из них 37 000 используют его в повседневной жизни. 7921 опрошенный указал таджикский в качестве родного языка, у 5161 человека родной язык — киргизский.

Мы решили пофантазировать, как может выглядеть собирательный образ новосибирца — вот что получилось:

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Что еще почитать про статистику?

Каждый третий живет на пособие, каждый сотый — без образования. Росстат составил портрет россиянина — посмотрите на себя.

Новосибирскстат опубликовал средние зарплаты в НСО по отраслям — кто получает больше всего.

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