Живет в «двушке» от зарплаты до зарплаты: как выглядит типичный новосибирец по итогам переписи населения

Так вышло, что типичный новосибирец — это новосибирячка. В Новосибирской области живут 2 798 928 человек, 1 517 288 из них — женщины (54,21%). На 1000 мужчин в Новосибирской области приходится 1185 женщин. К 85 годам это разница становится почти 4-кратной . Среднестатистический россиянин, кстати, тоже женщина: единственный регион в стране, где мужчин хоть немного больше, — Чечня.

При этом в категории до 24 лет в Новосибирской области больше мужчин. Средний возраст жителя НСО — 40,8 года, для мужчин это 38,2, для женщин — 42,9 года. Средний возраст типичного россиянина при этом — 41,1 года.