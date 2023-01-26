Живет в «двушке» от зарплаты до зарплаты: как выглядит типичный новосибирец по итогам переписи населения

Росстат опубликовал итоги Всероссийской переписи населения за
Так вышло, что типичный новосибирец — это новосибирячка. В Новосибирской области живут
При этом в категории до 24 лет в Новосибирской области больше мужчин. Средний возраст жителя НСО — 40,8 года, для мужчин это 38,2, для женщин — 42,9 года. Средний возраст типичного россиянина при этом — 41,1 года.
Образование типичного новосибирца — среднее.
Среднестатистический новосибирец живет на зарплату — ее как основной источник дохода указали
Большинство новосибирцев (более
Типичный новосибирец состоит в официальном браке и имеет одного несовершеннолетнего ребенка. Всего на 1000 женщин в Новосибирской области приходится 1523 ребенка. Причем чем ниже уровень их образования, тем детей больше. Как правило, первого ребенка жительница Новосибирска рожает в 20–24 года.
Средний новосибирец родился в России и имеет российское гражданство. 2244 человека сообщили о двойном гражданстве. Из тех, кто указал национальную принадлежность, более
Мы решили пофантазировать, как может выглядеть собирательный образ новосибирца — вот что получилось:
Что еще почитать про статистику?
Каждый третий живет на пособие, каждый сотый — без образования. Росстат составил портрет россиянина — посмотрите на себя.
Новосибирскстат опубликовал средние зарплаты в НСО по отраслям — кто получает больше всего.