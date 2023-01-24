Каждый третий живет на пособие, каждый сотый — без образования. Росстат составил портрет россиянина — посмотрите на себя

Что с образованием?

Здесь абсолютным лидером стало среднее специальное: именно такое получили 40,6 миллиона россиян. На втором месте — высшее (26,1 миллиона человек), а следом неожиданно идут те, кто предпочел не указывать свой уровень образования. Таких в России 23,1 миллиона человек. При этом у 1,6 миллиона россиян вообще нет никакого образования, а 91 тысяча из них и вовсе безграмотны.

60,7 миллиона человек в России работают, официально зарегистрированных безработных — 713 тысяч. Неофициальных безработных же в нашей стране 41,2 миллиона человек, но потенциально пополнить рабочую силу могут 860 тысяч из них. При этом 20,2 миллиона человек вообще предпочли никак не отмечать этот пункт во время переписи. Основным источником дохода же у россиян, помимо зарплаты (58,3 миллиона человек), внезапно стали различные пенсии, пособия и другие выплаты от государства. Именно на эти деньги живут 42,7 миллиона человек — практически каждый третий россиянин. Не указали же свои источники дохода 18,5 миллиона россиян.