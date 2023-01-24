Каждый третий живет на пособие, каждый сотый — без образования. Росстат составил портрет россиянина — посмотрите на себя

Росстат опубликовал окончательные итоги Всероссийской переписи населения — 2020, которую из-за пандемии коронавируса пришлось переносить на 2021 год. На первый взгляд кажется, что перепись — это просто куча непонятной статистики, но напомним, что на основе всех этих данных планируется федеральный бюджет и разрабатываются социальные программы. Мы проанализировали множество таблиц и составили портрет среднестатистического россиянина (мужчины и женщины).
Главные итоги всероссийской переписи — это, конечно же, численность населения. Всего в России живут 147,2 миллиона человек, из которых 68,4 миллиона — мужчины, а 78,7 миллиона — женщины. Если брать в соотношении, то на 1000 мужчин в России приходится 1151 женщина. Городское население составляет 110,07 миллиона человек, а в селах живет в три раза меньше людей — 37,1 миллиона.
Средний возраст россиянина — 41,1 года. Для мужчин нашей страны этот показатель составляет 38,6 года, для женщин — 43,2 года. Что же касается семейного положения, то 60,06 миллиона россиян состоят в браке (причем как в официально зарегистрированном, так и в сожительстве). 19,6 миллиона жителей нашей страны никогда не состояли в браке, 9,1 миллиона разведены, а вот вдов и вдовцов в России по итогам переписи аж 11,7 миллиона человек. Впрочем, реальная картина здесь может отличаться, потому что 18,8 миллиона человек предпочли не указывать свое семейное положение.
Кто живет в России
Россия — многонациональная страна, но неудивительно, что подавляющее большинство на ее территории — русские. Так отметили в графе «национальность» 105,5 миллиона человек. Вторая по численности нация — татары, их по итогам переписи оказалось 4,7 миллиона человек. Замкнули топ-3 чеченцы (1,6 миллиона), на четвертом месте расположились башкиры (1,5 миллиона), а на пятом — чуваши (1,06 миллиона).
Что же касается гражданства, то и здесь у подавляющего большинства в этой графе стоит Российская Федерация — 133,8 миллиона человек. Второе место у граждан Узбекистана — таких на территории России живет 67,6 тысячи, третье — у граждан Таджикистана (61,2 тысячи). Замыкают топ-5 граждане Кыргызстана и Украины (32,5 и 32,4 тысячи соответственно).
Самая интересная графа — это языки, поскольку именно здесь люди могли со спокойной душой пуститься в свободное плавание. Например, языком программирования владеют 742 россиянина, и это меньше, чем знатоков эсперанто, — таких у нас 753. В России нашлись те, кто владеет шумерским языком (аж 53 человека), а на любопытном языке «стран СНГ» говорят 13 человек. И таких примеров достаточно много.
Что же касается популярных языков, то здесь всё предсказуемо: безоговорочное лидерство у русского (134,3 миллиона), затем английский (5,06 миллиона), татарский (3,2 миллиона), чеченский (1,4 миллиона) и башкирский (1,08 миллиона). Очень близко к топ-5 подобрался немецкий язык — на нем в России говорят 1,06 миллиона человек.
Что с образованием?
Здесь абсолютным лидером стало среднее специальное: именно такое получили 40,6 миллиона россиян. На втором месте — высшее (26,1 миллиона человек), а следом неожиданно идут те, кто предпочел не указывать свой уровень образования. Таких в России 23,1 миллиона человек. При этом у 1,6 миллиона россиян вообще нет никакого образования, а 91 тысяча из них и вовсе безграмотны.
60,7 миллиона человек в России работают, официально зарегистрированных безработных — 713 тысяч. Неофициальных безработных же в нашей стране 41,2 миллиона человек, но потенциально пополнить рабочую силу могут 860 тысяч из них. При этом 20,2 миллиона человек вообще предпочли никак не отмечать этот пункт во время переписи. Основным источником дохода же у россиян, помимо зарплаты (58,3 миллиона человек), внезапно стали различные пенсии, пособия и другие выплаты от государства. Именно на эти деньги живут 42,7 миллиона человек — практически каждый третий россиянин. Не указали же свои источники дохода 18,5 миллиона россиян.
Еще важные пункты — семья и жилье. Мы уже выяснили, что россиян в браке гораздо больше, чем неженатых, а вот сколько детей в семьях? Больше всего в России семей с двумя детьми — таких 17,9 миллиона, следом за ними идут те, у кого один ребенок, — 15,6 миллиона. Без детей же в нашей стране 9,2 миллиона семей, а 17,9 миллиона женщин решили не указывать, есть ли у них дети или нет. В целом на 1000 женщин в России приходится 1500 детей.
Конечно, на все 100 процентов доверять итогам Всероссийской переписи населения нельзя. Как уже понятно из раздела о владении языками, ответы на вопросы анкеты никто не проверяет. Более того, никто не обязан отвечать на все вопросы, а от участия в переписи в принципе можно отказаться. В таком случае переписчики берут из административных источников лишь минимальные сведения — пол и дату рождения. И судя по многочисленным непредоставленным данным, в 2021 году очень многие попросту не участвовали в переписи.