СЕЙЧАС -9°С
Пробки 6/10
usd 68.75
eur 74.69
Тема дняДва смертельных ДТП с фурами
Все новости
Все новости

Подход к кнопке светофора в Нижней Ельцовке почистили — жители жаловались, что им приходится бегать на красный сигнал

Районная администрация взяла на контроль сложный участок

411

Теперь пешеходам будет удобнее переходить дорогу

Поделиться

Сегодня, 25 января, в микрорайоне Нижняя Ельцовка почистили подход к кнопке светофора, на который в редакцию НГС жаловались жители. Им приходилось перебегать через улицу Зеленая Горка из-за невозможности переключить сигнал. В мэрии Новосибирска сообщили, что участок очистили.

— По вашей публикации администрация Советского района взяла на контроль эти адреса. Зеленая горка. Ночью почистили валы, утром зачистили ручники, — рассказали в мэрии Новосибирска.

Раньше доступа к светофору не было

Раньше доступа к светофору не было

Поделиться

На огромные сугробы пожаловался читатель НГС Михаил Грачев. Он объяснил, что светофор установили недавно.

— Иначе как издевательством над людьми такое исполнение не назовешь. Светофоры расположены один в пяти, а второй — в пятнадцати метрах от места, где люди могут подойти к дороге для перехода! Более того, около столбов со светофорами при уборке снега навалены такие сугробы, что и здоровому-то мужчине взобраться на сугроб и нажать кнопку для переключения светофора составляет существенную проблему, а что же говорить о ребенке или пожилом человеке? <...> Теперь пешеходы вынуждены перебегать дорогу перед автомобилями на свой страх и риск, — возмутился новосибирец.

Ранее после публикации НГС подходом к кнопке другого светофора — возле Экономического лицея — заинтересовалась Прокуратура Новосибирской области. Там ребенок, по словам очевидцев, разбил бровь.

По теме

АдминистрацияСветофорСугробыМэрия
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter