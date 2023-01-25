Подход к кнопке светофора в Нижней Ельцовке почистили — жители жаловались, что им приходится бегать на красный сигнал

— Иначе как издевательством над людьми такое исполнение не назовешь. Светофоры расположены один в пяти, а второй — в пятнадцати метрах от места, где люди могут подойти к дороге для перехода! Более того, около столбов со светофорами при уборке снега навалены такие сугробы, что и здоровому-то мужчине взобраться на сугроб и нажать кнопку для переключения светофора составляет существенную проблему, а что же говорить о ребенке или пожилом человеке? <...> Теперь пешеходы вынуждены перебегать дорогу перед автомобилями на свой страх и риск, — возмутился новосибирец.

