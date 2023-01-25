Подход к кнопке светофора в Нижней Ельцовке почистили — жители жаловались, что им приходится бегать на красный сигнал

Сегодня, 25 января, в микрорайоне Нижняя Ельцовка почистили подход к кнопке светофора, на который в редакцию НГС жаловались жители. Им приходилось перебегать через улицу Зеленая Горка из-за невозможности переключить сигнал. В мэрии Новосибирска сообщили, что участок очистили.
— По вашей публикации администрация Советского района взяла на контроль эти адреса. Зеленая горка. Ночью почистили валы, утром зачистили ручники, — рассказали в мэрии Новосибирска.
На огромные сугробы пожаловался читатель НГС Михаил Грачев. Он объяснил, что светофор установили недавно.
— Иначе как издевательством над людьми такое исполнение не назовешь. Светофоры расположены один в пяти, а второй — в пятнадцати метрах от места, где люди могут подойти к дороге для перехода! Более того, около столбов со светофорами при уборке снега навалены такие сугробы, что и здоровому-то мужчине взобраться на сугроб и нажать кнопку для переключения светофора составляет существенную проблему, а что же говорить о ребенке или пожилом человеке?
Ранее после публикации НГС подходом к кнопке другого светофора — возле Экономического лицея — заинтересовалась Прокуратура Новосибирской области. Там ребенок, по словам очевидцев, разбил бровь.