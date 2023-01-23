Вернулся за телефоном и пропал: в Новосибирске ищут 37-летнего мужчину

В Кировском районе Новосибирска ищут 37-летнего Евгения Чиркова. Сибиряк пропал почти две недели назад — его местонахождение неизвестно с 10 января.
Как сообщила НГС и. о. руководителя поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, мужчина в день пропажи был в гостях у друзей. Сибиряк отправился домой, но вернулся обратно, потому что забыл телефон.
— Забрал телефон и должен был появиться дома. Но там не появился, дальнейшее местонахождение неизвестно, — отметила специалист. — Причин, чтобы куда-то уходить, уезжать у него нет, потому что дома находится близкий человек, которому требуются внимание и уход.
Рост Евгения Чиркова — 187 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые, телосложение худощавое. Мужчина был одет в черную удлиненную куртку, темно-синие штаны, черные кроссовки, белую шапку.
— Занимаемся распространением ориентировки в сети Интернет, получением возможных свидетельств, — рассказала специалист.