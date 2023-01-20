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«У него незначительные долги, как и у 95% жителей РФ»: продюсер тревел-канала — об аресте кроссовера у блогера

Действия приставов проверял юрист проекта и серьезных нарушений не нашел

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Кроссовер блогера арестовали из-за долга в 174 тысячи

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Продюсер тревел-канала Subaru_trip заявил, что блогеру Егору Бабушкину удалось с помощью переговоров вернуть автомобиль, арестованный приставами. При этом юристам проекта не удалось найти грубых недочетов в работе приставов.

Кроссовер Subaru Forester блогера арестовали из-за долга в 174 тысячи. Он вернулся из отпуска, а машины на месте не оказалось. Ее забрали судебные приставы. В итоге машину вернули после полного расчета по долгам.

— Такие наклейки как минимум у 600 автомобилей по Новосибирску, но да, это одно из транспортных средств, которое принадлежит автору канала, — ответил на запрос корреспондента НГС Антон Еремин, продюсер команды Subaru_trip. — Действительно, у него имеются незначительные долги, как и у 95% жителей РФ. Путем переговоров с взыскателем удалось вернуть автомобиль.

Действия приставов проверял юрист проекта.

— За исключением некоторых замечаний, приставы руководствовались 229-ФЗ и действовали законно. Из статьи следует, что ИП не оплачен, однако финансовый вопрос был закрыт день в день, иначе судебный пристав исполнитель не смог бы снять ограничения и автомобиль блогеру не вернули бы, — отметил Антон.

При этом в банке данных исполнительных производств судебных приставов имеется запись, что Егор Бабушкин еще не оплатил исполнительный сбор в 12 161 рубль.

На странице проекта указано, что предыдущий канал блогера Егора Бабушкина «Полный Привод» с 1,2 миллиона подписчиков был безвозвратно удален. Новый канал Subaru_trip был зарегистрирован 20 декабря 2021 года и набрал пока 424 тысячи просмотров и 1,1 тысячи подписчиков.

В Дзержинском районе демонтированы незаконный торговый павильон, два киоска и металлическое ограждение. Исполнять требования судебных приставов владелец торговых точек начал только после штрафных санкций.

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