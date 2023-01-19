Незаконные киоски снесли в Дзержинском районе Новосибирска, их собственника оштрафовали на 50 000 рублей

В Дзержинском районе демонтированы незаконный торговый павильон, два киоска и металлическое ограждение. Их собственник получил исполнительный документ о необходимости освободить самовольно занятый земельный участок.
Добровольно владелец торговых точек требования не исполнил, его оштрафовали на
— Должник самостоятельно убрал одно административное строение. Во время исполнительных действий в присутствии понятых и сторон исполнительного воспроизводства на погрузчик погрузили два киоска. Таким образом, исполнительное производство окончено фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе, — сообщили в пресс-службе судебных приставов Новосибирской области.
10 января в Новосибирской области назначен врио руководителя судебных приставов — им стал Сергей Неведомский из Пермского края. Он сменил на посту Эдуарда Бабкова.