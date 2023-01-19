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Незаконные киоски снесли в Дзержинском районе Новосибирска, их собственника оштрафовали на 50 000 рублей

Исполнять требования судебных приставов владелец торговых точек начал только после штрафных санкций

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В Дзержинском районе демонтированы незаконный торговый павильон, два киоска и металлическое ограждение. Их собственник получил исполнительный документ о необходимости освободить самовольно занятый земельный участок.

Добровольно владелец торговых точек требования не исполнил, его оштрафовали на 50 000 рублей. После этого собственник стал сговорчивее.

— Должник самостоятельно убрал одно административное строение. Во время исполнительных действий в присутствии понятых и сторон исполнительного воспроизводства на погрузчик погрузили два киоска. Таким образом, исполнительное производство окончено фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе, — сообщили в пресс-службе судебных приставов Новосибирской области.

10 января в Новосибирской области назначен врио руководителя судебных приставов — им стал Сергей Неведомский из Пермского края. Он сменил на посту Эдуарда Бабкова.

Самовольная постройкаСудебные приставы
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