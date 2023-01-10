Нового руководителя судебных приставов назначили в Новосибирской области — что о нем известно

В Новосибирской области назначен врио руководителя судебных приставов — им стал Сергей Неведомский из Пермского края. Он сменил на посту Эдуарда Бабкова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.
В регион накануне прибыл с рабочим визитом начальник Организационно-контрольного управления ФССП России Иван Николаев, который и представил коллективу нового руководителя.
Сергею Неведомскому 48 лет. Он начал работать судебным приставом с 2000 года. С 2013 года занимал должность заместителя руководителя Управления ФССП России по Красноярскому краю, а с 2019 года возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.
Неведомский сменил Эдуарда Бабкова, который руководил приставами НСО с 2018 года.
В октябре прошлого года Владимир Путин подписал указ о назначении нового прокурора Новосибирской области. Им стал Александр Бучман. Сегодня он ответил на вопросы журналистов.