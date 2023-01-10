СЕЙЧАС -30°С
Пробки 3/10
usd 70.30
eur 75.08
Тема дняНазначен новый руководитель приставов в НСО
Все новости
Все новости

Нового руководителя судебных приставов назначили в Новосибирской области — что о нем известно

Временно эту должность занял Сергей Неведомский из Перми

535

Сергея Неведомского уже представили коллективу

Поделиться

В Новосибирской области назначен врио руководителя судебных приставов — им стал Сергей Неведомский из Пермского края. Он сменил на посту Эдуарда Бабкова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.

В регион накануне прибыл с рабочим визитом начальник Организационно-контрольного управления ФССП России Иван Николаев, который и представил коллективу нового руководителя.

Сергею Неведомскому 48 лет. Он начал работать судебным приставом с 2000 года. С 2013 года занимал должность заместителя руководителя Управления ФССП России по Красноярскому краю, а с 2019 года возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

Неведомский сменил Эдуарда Бабкова, который руководил приставами НСО с 2018 года.

В октябре прошлого года Владимир Путин подписал указ о назначении нового прокурора Новосибирской области. Им стал Александр Бучман. Сегодня он ответил на вопросы журналистов.

По теме

НазначениеПриставРуководствоСудебные приставы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter