«Вернулся из отпуска, а машины нет»: тревел-блогер из Новосибирска заплатил долг, чтобы вернуть арестованный Subaru Forester

В Новосибирске 30-летний сибиряк выплатил долг в 174 тысячи рублей, чтобы вернуть свой Subaru Forester.
Речь может идти о популярном тревел-блогере из Новосибирска Егоре Бабушкине. Он вернулся из отпуска, а машины на месте не оказалось. Ее забрали судебные приставы из-за долга, который мужчина должен выплатить юридическому лицу по решению суда.
— Известно, что должник извещения о вызове на прием к судебному приставу игнорировал, уведомления через «Госуслуги» не открывал. Тогда пристав-исполнитель вышла по месту проживания должника, где обнаружила автомобиль гражданина. Поскольку транспортное средство зарегистрировано за должником, пристав-исполнитель приняла решение наложить арест на его кроссовер. Арестованное имущество погрузили на эвакуатор и передали взыскателю на ответственное хранение, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
В итоге ему пришлось погасить долг в 174 тысячи рублей и исполнительский сбор — 12 тысяч рублей, чтобы вернуть машину.
На фото арестованного автомобиля можно увидеть метки канала тревел-блогера Егора Бабушкина на ютьюб-канале — Subaru_Trip. На точно таком же автомобиле, с такими же наклейками передвигается сам блогер — машина не раз попадала на его видео.
На странице проекта указано, что предыдущий канал блогера «Полный Привод» с 1,2 миллиона подписчиков был безвозвратно удален. Новый канал был зарегистрирован
В банке данных исполнительных производств судебных приставов имеется запись, что Егор Бабушкин еще не оплатил исполнительный сбор в
Редакция НГС обратилась с вопросами к блогеру через указанные на канале контакты и соцсети, но ответ пока не поступил.
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