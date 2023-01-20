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«Вернулся из отпуска, а машины нет»: тревел-блогер из Новосибирска заплатил долг, чтобы вернуть арестованный Subaru Forester

Ему пришлось выплатить 174 тысячи рублей

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Машину эвакуировали с парковки

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В Новосибирске 30-летний сибиряк выплатил долг в 174 тысячи рублей, чтобы вернуть свой Subaru Forester.

Речь может идти о популярном тревел-блогере из Новосибирска Егоре Бабушкине. Он вернулся из отпуска, а машины на месте не оказалось. Ее забрали судебные приставы из-за долга, который мужчина должен выплатить юридическому лицу по решению суда.

— Известно, что должник извещения о вызове на прием к судебному приставу игнорировал, уведомления через «Госуслуги» не открывал. Тогда пристав-исполнитель вышла по месту проживания должника, где обнаружила автомобиль гражданина. Поскольку транспортное средство зарегистрировано за должником, пристав-исполнитель приняла решение наложить арест на его кроссовер. Арестованное имущество погрузили на эвакуатор и передали взыскателю на ответственное хранение, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

В итоге ему пришлось погасить долг в 174 тысячи рублей и исполнительский сбор — 12 тысяч рублей, чтобы вернуть машину.

На фото арестованного автомобиля можно увидеть метки канала тревел-блогера Егора Бабушкина на ютьюб-канале — Subaru_Trip. На точно таком же автомобиле, с такими же наклейками передвигается сам блогер — машина не раз попадала на его видео.

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На странице проекта указано, что предыдущий канал блогера «Полный Привод» с 1,2 миллиона подписчиков был безвозвратно удален. Новый канал был зарегистрирован 20 декабря 2021 года и набрал пока 424 тысячи просмотров и 1,1 тысячи подписчиков.

В банке данных исполнительных производств судебных приставов имеется запись, что Егор Бабушкин еще не оплатил исполнительный сбор в 12 161 рубль.

Редакция НГС обратилась с вопросами к блогеру через указанные на канале контакты и соцсети, но ответ пока не поступил.

В Дзержинском районе демонтированы незаконный торговый павильон, два киоска и металлическое ограждение. Исполнять требования судебных приставов владелец торговых точек начал только после штрафных санкций.

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